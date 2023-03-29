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Ходорковский: В России начинается новое татаро-монгольское иго

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  • 29.03.2023, 10:08
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Ходорковский: В России начинается новое татаро-монгольское иго
Михаил Ходорковский
Фото: dpa

Путин сдал страну в обмен на азиатскую «крышу».

Громкий визит в Москву лидера КНР Си Цзиньпина ознаменовал собой начало нового периода в истории России. Страна превращается в вассала восточного соседа.

Об этом предупредил россиян известный оппозиционер Михаил Ходорковский. Его видеообращение было опубликовано на официальном канале в Telegram.

С его слов, Путину, проигрывающему войну, понадобилась помощь, чтобы удержаться у власти. И за это он фактически «продал» свою страну Китаю.

«Путин понял, что ему нужна, говоря бандитской терминологией, «крыша». Вот эту «крышу» он сейчас вынужден получать в Китае. Это может быть сиюминутной ситуацией, которая разрушится после ухода Путина. И… это может стать очередным татаро-монгольским игом… Власть в России будет производной от власти Китая», - рассказал Ходорковский.

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