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Резников выделил три критерия победы Украины в войне против РФ

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  • 29.03.2023, 16:35
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Резников выделил три критерия победы Украины в войне против РФ
Алексей Резников

Один из них - восстановление границ 1991-го года.

Украина одержит окончательную победу над Россией, когда будут восстановлены границы 1991 года, обеспечена безопасность всех украинцев, а российские военные преступники будут наказаны. Об этом министр обороны Украины Алексей Резниковов сказал в интервью Gazeta Wyborcza.

По его словами, первым критерием является восстановление границ 1991 года, включительно с Крымом.

Вторым условием является обеспечение свободы и безопасности, чтобы каждый украинец мог сесть на рейс международного перевозчика в Киеве и полететь, куда захочет.

Третий критерий, по словам Алексея Резникова, может занять больше времени, но для него, как юриста, будет означать окончательную победу - это будет решение Международного уголовного суда в Гааге по делу российских военных преступников.

«Это должно быть похоже на Нюрнберг. Нюрнберг изменил немецкую нацию. Для того, чтобы мы и вы могли спокойно жить в наших странах с осознанием того, что угрозы со стороны России больше нет или она сведена к минимуму, должен быть вердикт суда. Россия должна быть осуждена и должна покаяться - и это будет окончательная победа в этой войне», - добавил министр.

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