Бойцы ВСУ взяли в плен Александра Сергеевича Пушкина 1 30.03.2023, 7:42

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Он воевал в штрафбате два дня.

Украинские военные взяли в плен российского оккупанта Александра Сергеевича Пушкина — тезку поэта XIX века.

Оккупант родом из Хабаровска. Рассказал, что воевал в штрафбате два дня, куда его перевели из-за отказа выполнять приказы командира, сообщает nv.ua.

Пушкин рассказал, что среди мобилизованных россиян были те, кто отказался выполнять приказы. Также попадались дезертиры.

«В штрафбате я отвоевал два дня и попал в плен. Ну, те, кто меня знает, ребята, не стоит сюда ехать и нечего здесь делать. Тем более воевать. Оно того не стоит», - заявил россиянин.

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