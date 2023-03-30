В США назвали главный страх Кадырова 30.03.2023, 8:26

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Аналитики ISW обратили внимание на важную деталь.

Глава Чечни Рамзан Кадыров всеми силами пытается показать, что является сильным лидером, и любые попытки сопротивления его правлению в Чечне будут ликвидированы.

Как утверждают аналитики американского Института изучения войны ISW, демонстративная реакция главы Чечни на нападение на полицейский участок в Чечне свидетельствует о том, что он может быть озабочен стабильностью своего авторитарного правления.

О каком нападении говорится

В ночь на 28 марта в Гудермесе в Чечне произошла перестрелка. Двое мужчин якобы напали на районный отдел внутренних дел – за ними отправили колонну кадыровцев. Впоследствии Кадыров опубликовал кадры, на которых он сам, его 15-летний сын и оцепление чеченских чиновников и сотрудников службы безопасности посещают место нападения и осматривают изуродованные тела нападающих.

«Вероятно, Кадыров имел в виду, что этот демонстративный обзор тел должен укрепить его имидж сильного человека и дать сигнал чеченцам, что любая форма внутреннего сопротивления его правлению будет ликвидирована», – говорят аналитики.

Тот факт, что реакция Кадырова на нападение была столь немедленной и жесткой, говорит о том, что он обеспокоен потенциалом внутреннего сопротивления внутри Чечни, может взорвать его авторитарное правление в автономной республике.

Кадыров боится потерять благосклонность Путина

Недавно, 13 марта, Кадыров встречался с президентом Владимиром Путиным, чтобы повысить значимость Чечни в российской политической и военной сфере, и, по оценке ISW, Путин может воспользоваться опасениями Кадырова потерять приверженность бункерному диктатору, чтобы заставить Кадырова увеличить роль. Украине.

Кадыров, вероятно, рассматривает любые признаки внутренней нестабильности в Чечне как угрозу своей дальнейшей приверженности Путину.

Добавим, что ранее эстонская разведка утверждала, что повар Путина и владелец ППК «Вагнера» Евгений Пригожин вместе с главой Чечни Рамзаном Кадыровым набрали популярность в России. Они существенно расширили свою власть. Случилось это не без содействия российского диктатора Владимира Путина.

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