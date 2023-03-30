В Брянске со стрельбой напали на воинскую часть РФ 30.03.2023, 10:20

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В городе объявлен план «Сирена».

В России снова возникла новая проблема в воинской части. В Брянске неизвестный стрелял в срочника, охраняющего военный состав.

После этого в российском городе ввели план «Сирена». Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ, передает «24 канал».

29 марта на территории воинской части были слышны два выстрела, в результате которых был ранен военнослужащий, охранявший склады.

Поэтому в городе ввели план «Сирена» и разыскивали мужчину, одетого во все темное и с оружием. Через четыре часа оказалось, что никого и не было – в срочника случайно выстрелил сослуживец, который нес с ним службу.

Сейчас все обстоятельства устанавливают.

Другие подобные случаи

Такие случаи в России – не единичны. Недавно в Курской области произошла стрельба между срочниками. В результате этого один из срочников погиб.

ЧП произошло в 37-й мотострелковой бригаде в/ч 69647, которая временно дислоцируется на территории Суджанского района Курской области.

Предварительно, 22-летний Магомед М. услышал посторонних в зоне часового поста. Он крикнул: «Стой, кто идет», однако ответа не последовало. После этого солдат открыл огонь.

Как стало известно, в результате стрельбы погиб 19-летний срочник из Татарстана Тамир Г., еще один 22-летний солдат из Новосибирска Владислав К. попал в больницу.

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