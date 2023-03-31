Большое жюри присяжных выдвинуло обвинения Трампу 15 31.03.2023, 7:43

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ДОНАЛЬД ТРАМП

ФОТО: EPA

Это первый подобный случай в американской истории.

Большое жюри присяжных суда Манхэттена предъявило обвинения бывшему президенту США Дональду Трампу. Это первый случай в истории Штатов, когда нынешний или бывший президент столкнулся с уголовными обвинениями.

Как сообщает CNN, обвинительный акт будет объявлен в ближайшие дни. Издание отмечает, что окружная прокуратура Манхэттена расследовала дело в отношении Трампа в связи с его вероятной ролью в схеме выплаты за молчание и сокрытие фактов, связанных со звездой фильмов для взрослых Сторми Дэниелс перед президентскими выборами 2016 года.

Офис окружного прокурора Манхэттена Элвина Брэгга должен связаться с адвокатами Трампа, чтобы обсудить его сдачу для предъявления обвинения.

«Это решение, безусловно, всколыхнет всю страну, толкнув американскую политическую систему, которая никогда не видела ни одного из ее бывших лидеров, которому предъявлены уголовные обвинения, еще и во время повторного баллотирования в президенты, в неизведанные воды», – отмечает издание.

Дела против Трампа: что известно

В январе 2023 года суд Нью-Йорка оштрафовал компании Дональда Трампа за налоговое мошенничество. Сумма штрафа составила 1,6 млн долларов, что является максимальным наказанием за подобное преступление.

18 марта Трамп заявил, что окружная прокурора Манхэттена в ближайшее время предъявит ему обвинения и арестует. Из-за этого он призвал людей выйти на протесты.

Двумя днями позже CNN сообщало, что Трампу могут предъявить обвинения в рэкете и мятеже во время выборов президента США в 2022 году. Отмечается, что обвинения по этому делу бывшему президенту США могут предъявить в течение ближайших месяцев.

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