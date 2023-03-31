Фитиль для больших перемен в Кремле 31.03.2023, 9:20

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фото: ТАСС

Для Путина наступил поворотный момент.

Разговор по душам продюсера Пригожина и миллиардера Ахмедова, ставший достоянием общественности, – без преувеличения поворотный момент во всей истории путинизма. Взорвалась информационная бомба, которая может быть сопоставима с последствиями легендарного дела Дрейфуса во Франции конца ХІХ века. Тогда в результате манипуляций политиков и спецслужб произошло вопиющее судилище над офицером французской армии еврейского происхождения. Процесс и разоблачение его фиктивности имели огромный резонанс в прессе. В результате были дискредитированы все консервативные правящие круги Франции, общество вступило в полосу внутренних расколов, случился кризис Третьей республики, на десятилетия ослабевший страну. В смысловом и инструментальном плане отступничество видных российских элитариев от Путина имеет схожий эффект, не даром уже столько времени не спадает накал вокруг пресловутой беседы. Учитывая, что даже резонанс от программных выступлений Путина длится от силы день-два, продержатся в повестке топ-темой целую неделю – определенно серьезный результат.

Российские продюсер и олигарх в своем получасовом разговоре изложили подлинный катехизис восприятия ситуации в России элитами. Генеральный посыл: настал период фантастической неопределенности из-за проигранной Украине войне. Путин презираем всеми более-менее значимыми фигурами в стране и держится только на преторианцах и информационном пузыре, раздутого вокруг его персоны. Причины отторжения Путина также озвучены: он затеял в стране новую опричнину, изолировался от существующей номенклатуры и для удержания власти готовит обнуление истеблишмента. Процесс начат с зачистки несистемных политиков и звезд шоу-бизнеса, и следом произойдет национализация капиталов денежных мешков. Они, к слову, не могут даже бежать на Запад, ведь воспринимаются там как лоялисты режима, а потому попадают под санкции.

Между тем в позиционировании Путина, как «сатаны» и «предателя» кроются ростки грядущих перемен. Закрепление за ним подобных определений делает Путина удобным козлом отпущения, на которого можно повесить все. Слив дубайского разговора выглядит пробным шаром для выявления масштаба разобщенности и общего количества желающих примкнуть к будущему временному правительству. В России формируется мощный антиправительственный центр, и идут закулисные переговоры на предмет выработки программы действий с целью вывести страну из глухого тупика.

Спираль молчания постепенно разворачивается, поскольку все больше власть имущих осознают: всех не пересажают и не передавят. Напротив, нужно объединяться и переходить к действиям, но страх повторения Сенатской площади все еще довлеет. С другой стороны, в случае успеха самые смелые заговорщики сорвут большой куш и станут народными героями.

Диктатуры, подобные путинской, насквозь построены на двоемыслии. Культ первого лица для лицемерной массы выгоден лишь пока обеспечены ресурсы. Как только наступают затяжные тощие годы, начинает нарастать возмущение. Никаких каналов, чтобы выпустить пар из системы сейчас нет, потому общественный взрыв возможен в любой момент. Особенно если люди осознают, что недовольство является коллективным и всеобщим.

Кто конкретно может стоять за утечкой антипутинского диалога? Подобная акция под силу явно серьезной организации. Наивно полагать, что вся истории запущена именно ФСБ с целью выявить внутреннюю оппозицию и расправиться над ней. Лубянка делает вид, будто контролирует процесс, но, судя по тому, что Кремль безмолвствует, это не так. Однако нет сомнений, что имеет место внутрироссийский слив, дабы беззастенчиво намекнуть на возможность повторения известных событий 1917 года. Тогда крупная буржуазия свергла трехсотлетнюю диктатуру самодержавия за несколько дней на фоне упадка России от бессмысленной войны. Пора повторить.

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