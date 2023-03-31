«После ДТП пять месяцев ездила на маршрутках» 1 31.03.2023, 10:29

Как белорусы садятся за руль после аварии.

На дорогах каждый день происходят ДТП. И если машины после аварии можно починить или хотя бы продать на запчасти, то что происходит с людьми? Не страшно ли потом вновь садиться за руль? Как меняются привычки? Об этом abw.by поговорил с читателями.

«Больше у меня не было шипованной резины»

Александр: «Мое первое ДТП было на площади Бангалор. Была поздняя осень, уже шел мокрый снег, а у меня была шипованная резина. И вот кто-то ломанулся наперерез потоку по кругу из крайней полосы, которая только на съезд. Передо мной машины оттормозились, а я на шипах не смог: шипы по каше и мокрому асфальту – как корова на льду. Итог – у меня разбита фара, у авто передо мной вмятина на бампере. Было обидно, потому что какой-то чудак не смотрит ни на знаки, ни на разметку. Хотя, по сути, сам виноват. Дистанция – вещь такая.

Больше у меня не было шипованной резины. На мой взгляд, она мало подходит под наш климат и езду в городе. И с тех пор всегда стараюсь держать дистанцию больше, не ехать бампер в бампер».

«Езжу еще аккуратнее, хотя и раньше не сильно «жестила»

Ирина: «У меня было два ДТП. Первое случилось на скользкой дороге во дворе. Я была виновата, повредила кроме своей еще две машины. Считаю это ДТП случайностью, которую не предусмотришь, никаких опасений ездить потом за рулем не было.

Второе ДТП случилось на заснеженной трассе. Другой водитель на скорости 90 не рассчитал скорость и маневренность, его понесло, он зацепил мой автомобиль – я улетела в кювет с переворотом. Хорошо, что обошлось, – ни ранений, ничего такого. После этого первые месяцы было страшно вообще в любые машины садиться. Особенно когда через месяц после аварии я ехала на маршрутке, у которой лопнуло колесо. Тогда пронеслось в голове: «Опять! Сейчас снова карусель будет, и не факт, что повезет». Но все закончилось хорошо: водитель маршрутки спокойно съехал на обочину, и мы просто пересели в другую маршрутку.

На маршрутках и такси я проездила пять месяцев. Понемногу успокоилась, только особо резвых водителей просила ездить потише. Страх ушел, была куплена новая машина – и теперь я езжу еще аккуратнее, хотя и раньше не сильно «жестила». А застраховаться от ДТП на 100 процентов все равно, увы, нельзя».

«Если выйти и наорать, человек будет только больше нервничать»

Александр: «У меня было два ДТП. После первого на трассе я понял, что в машине должен быть видеорегистратор, иначе свою невиновность доказать бывает проблематично, а моментами и невозможно. Я больше переживал именно за недоказанную невиновность. Инспектор сказал, что, будь у меня видеорегистратор, установили бы виновника, а так как я въехал в автомобиль сзади, то виноватым получился я. И не важно, что человек после остановки решил с обочины и без поворотника налево перед тобой повернуть.

Во втором ДТП в меня въехали, пока я пропускал пешехода. Девушка за рулем сильно нервничала после этого. В таких ситуациях нужно быть более снисходительным к новичкам за рулем и девушкам. Если выйти и наорать, то желание садиться за руль у человека пропадет, он будет только больше нервничать.

Автомобиль – это просто железо. Как бы вы его ни любили и ни относились, будьте человечными на дороге. Любое ДТП – это опыт. Встаньте на место виновника – все когда-то были неопытными…».

«На следующий день поехал работать дальше»

Павел: «Первое ДТП у меня случилось в 2013-м, на тот момент я уже водил три года. Март, погода не очень: вечером отрицательные температуры и скользкая дорога, в тот вечер еще и туман был. Ехал с работы и возле КЗ «Минск» как-то не оценил дорожную обстановку. Поздно заметил автомобиль в крайней левой полосе и влетел в него. Еще и ехал с превышением скорости. Удар был такой, что даже двигатель слетел с подушек. У меня было сотрясение мозга, повредил губу – ее пришлось зашивать. Автомобиль не стал восстанавливать – продал его на запчасти. После этого ДТП небольшая боязнь садиться за руль какое-то время присутствовала.

Второе ДТП случилось в 2018 году. Я тогда работал в такси. Меня признали виновным, хотя считаю ситуацию спорной. Я пересекал перекресток на желтый сигнал светофора, переходящий в красный. И во время проезда мне в бок влетел другой автомобиль – женщина за рулем с пересеченной дороги вылетела на перекресток в момент, когда ее светофор переключался с красного на желтый. Удар был сильный, машины развернуло на 360 градусов. У меня была пассажирка в салоне. Сначала она пожаловалось, что у нее болит голова. Подумал, что тоже сотрясение мозга, но, как потом узнавал, с девушкой все было нормально. О машине не переживал, она была застрахована по КАСКО. Уже на следующий день поехал работать дальше, никакого страха садиться за руль не было.

Но выводы после этих двух ДТП я все же сделал. Первая авария была не так показательна в этом плане: мне тогда было 22 года, как-то о последствиях особо не задумывался. После второго ДТП перестал спешить за рулем, к тому же я стал отцом. Лучше лишний раз посмотреть по сторонам, не лениться включать поворотники, а если погода плохая, то буду ехать со скоростью 50. Пусть опоздаю, но главное – доеду».

«Никогда не садитесь за руль, если вчера отдыхали со спиртным»

Игорь: «Я никогда не был каким-то лихачом и старался вести себя на дорогах внимательно и осмотрительно. Но так случилось, что несколько лет назад попал в ДТП со смертельным исходом. Не буду раскрывать детали, потому как вспоминать это тяжело. Скажу лишь, что я в ДТП был невиновен, что и подтвердилось в результате официального расследования. Это было очень неудачное стечение обстоятельств, которое может случиться с кем угодно.

За руль я сел уже на следующий день. Было не по себе первый час, потом это чувство прошло. Страха ездить нет. Но водить я стал еще более аккуратно, что подметили в том числе и близкие: даже в простых ситуациях на дороге могу чуть ли не десять раз головой повертеть и как следует оценить обстановку.

Попадать в подобные ситуации никому не пожелаю, это на самом деле тяжело. Но предугадать все невозможно. И еще, исходя из приобретенного опыта общения с соответствующими органами, хотелось бы донести одну мысль: никогда не садитесь за руль, если вчера отдыхали со спиртным и у вас нет дорогого «профессионального» алкотестера. Вы можете отлично себя чувствовать и ехать абсолютно нормально, но если вдруг попадете в ДТП даже не по своей вине и освидетельствование покажет остаточное опьянение, на благоприятный для вас исход можете даже не надеяться. Вы все равно окажетесь виновным».

«Усилилась боязнь других участников дорожного движения»

Владимир: «За 13 лет водительского стажа только один раз был участником ДТП. В том смысле, что произошло это именно на дороге, когда я был за рулем, и еще несколько раз до этого неумелые водители «притирали» мою машину во дворе. Авария была обидной: в меня въехал грузовик, пока я просто стоял на светофоре. Повреждения авто оказались некритичными – заменили кузовные элементы и покрасили их, хотя приятного в этом все равно мало. Пришлось сильно поменять свои планы и тратить на ремонт время. К тому же теперь автомобиль фактически битый и крашеный, то есть при последующей продаже придется выслушивать всякий бред от покупателей.

Страх ездить за рулем от этого не появился. Но усилилась своего рода боязнь других участников дорожного движения. Теперь стараюсь не оказываться на дороге возле грузовых авто. Некоторые из них в принципе не очень адекватны: не раз наблюдал, как какой-нибудь груженый МАЗ едет быстрее всего потока как сумасшедший. Да и в принципе на дороге лучше быть всегда начеку. Неизвестно, что может «выкинуть» водитель соседнего авто даже в безобидной ситуации, а после ДТП эти опасения стали только сильнее».

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