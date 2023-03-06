На Припяти и Птичи уровень воды превысил опасную отметку 6.03.2023, 15:10

В Гомельской области возможны подтопления.

Реки Беларуси начинают выходить из берегов. В притоке Припяти, реке Птичь, у деревни Першая Слободка Петриковского района уровень воды достиг опасно высокой отметки, при которой ранее наблюдалось затопление прибрежных территорий. Синоптики объявили в связи с этим гидрологическое штормовое предупреждение.

Сейчас, как уточняют гидрологи, уровень воды в этом месте превышает опасную отметку на 2 см. Кроме того, преодолела его и сама Припять в Петрикове — на 1 см. Подходит к опасной отметке уровень воды в реке Случь у агрогородка Ленин Житковичского района — до нее осталось 8 см.

В некоторых районах Гомельской области сохраняются затопления речными водами.

Тем временем на выходных вскрылся ото льда Днепр в Могилеве. На Западной Двине, Соже у Кричева и их притоках в основном сохраняется ледостав, как и на водохранилищах и озерах.

На большинстве рек бассейнов Днепра, Березины, Сожа, Припяти, некоторых реках бассейнов Немана, Вилии и Западного Буга вода уже находится на пойме. При этом в основном на реках сейчас наблюдается спад уровня воды.

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