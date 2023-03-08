Эксперты рассказали о пищевых привычках, которые помогут снизить давление 8.03.2023, 11:14

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Полезные рекомендации, которыми стоит пользоваться каждый день.

Большинство людей с проблемой давления, скорее всего, знают, что умеренно солить или не солить пищу вовсе – совет, который поможет улучшить самочувствие. Однако это лишь одна из рекомендаций, которая поможет снизить артериальное давление. Есть много других пищевых привычек и методов приготовления пищи, которыми вы можете пользоваться каждый день, пишет ТСН.

Остерегайтесь скрытого натрия

В магазине внимательно читайте этикетки пищевых продуктов.

Надписи подобные таким, как «на 25% меньше натрия» часто обманчивы, потому что они означают лишь то, что в продукте содержится меньше соли, чем в оригинальном продукте.

Имейте в виду, что соли много в хлебе, сыре, заправках для салатов и приправах. Одним из примеров этого является сыр, содержащий около 373 мг натрия в 100 г продукта.

Для снижения давления используйте клетчатку

Употребление большего количества здоровых продуктов, таких как чечевица, фасоль, цельные зерна, фрукты и овощи, поможет снизить кровяное давление. Эти продукты способствуют укреплению здоровья сердца не только благодаря содержанию клетчатки, но и содержащимся в них микроэлементам и антиоксидантам.

Приправляйте блюда зеленью

Один из способов заменить соль – обильно приправить пищу травами и специями. Если блюдо хорошо приправлено, оно не требует много соли.

Используйте чеснок, лук, лимонный сок, луковый порошок и экспериментируйте со свежими и сушеными травами. Во время небольшого исследования в Пакистане людей с гипертонией кормили блюдами с разным количеством соли. Результаты показали, что участники предпочитали еду с меньшим содержанием соли, которые содержали чеснок.

Будьте разборчивы, когда ужинаете вне дома

В обработанных пищевых продуктах и блюдах много соли. Один из самых эффективных способов резко сократить потребление натрия — реже есть вне дома. Больше готовьте дома, где вы контролируете содержание соли.

Несколько лет назад наблюдение в журнале Appetite показало, что большинство людей не знают, сколько натрия они потребляют в ресторанах. Исследователи обнаружили, что четверть посетителей не смогли или не хотели оценить содержание натрия в своих блюдах.

Поэтому советуем заранее ознакомиться с онлайн-меню ресторана. Сделайте свой выбор перед уходом и выберите блюда с низким содержанием натрия. Выбирайте блюда, приготовленные на пару, запеченные, которые обычно содержат меньше натрия. Избегайте жареного и маринованного мяса, которое обычно содержит гораздо больше натрия.

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