«Предлагала деньги и закатки из багажника - они отказались» 8.03.2023, 11:19

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Женские истории о безвозмездной помощи на дороге.

«Онлайнер» поделился историями читателей о помощи на дороге. На этот раз выборка от авторов, празднующих сегодня день борьбы за права женщин. В этой серии — про бесплатное волшебство, героев из фильма, способных помочь даже с отвалившимся глушителем, и возгорание фуры в соседней полосе.

Наталия и герои из фильма, подбирающие отвалившийся глушитель

Эта история произошла более 15 лет назад. Трасса Гродно — Минск, зимняя дорога, завораживающая красота. Как знаменитое есенинское «Еду. Тихо. Дремлет лес под сказку сна». Рядом подруга Светка развлекает меня историями о своих любовных похождениях. Несколько часов сплошного удовольствия — и вот мы ворвались в столицу. Центральный проспект в час пик, плотный поток, и тут — скрежет железа об асфальт. Вуаля — стоим напротив Дворца республики (под всевозможными запрещающими знаками), а глушитель загадочно выглядывает из-под днища нашего авто.

Светка, съежившись, прижимает руки к груди и с надеждой смотрит мне в глаза. Ее взгляд придает мне уверенности. Не обращая внимания на снежную кашу на дороге, я опускаюсь на коленки, заглядываю под машину, ярким маникюром впиваюсь в глушитель — и осознание беспомощности приходит незамедлительно. Произношу то, что Светка явно боится услышать: «Я не знаю, что делать!» В тот же миг чувствую, как чьи-то руки подхватывают, тянут вверх и поднимают меня с коленок. «Ого, а Светка-то крепка! Где она так накачалась?» — подумала я. Оборачиваюсь — и теряю дар речи.

Герой из фильма? Человек-паук? Хорошо одетый мужчина в черном пальто, появившийся из ниоткуда, удивительно приятным голосом произносит:

— Девушки, присаживайтесь в машину, сейчас вам помогут.

Я глянула на Светку, и мы обе растерянно и покорно устремились к своим местам в машине.

— Ждите, не волнуйтесь, — сказал мужчина и закрыл за мной дверцу.

Повисла пауза, мысли опережали друг друга: «Сейчас — это через сколько? Ждите — это как долго? А сколько будет стоить? А как помогут? И в конце концов, кто ты и как появился?

— А как красиво подошел, а! — прервала тишину Светка.

— Да-а-а, — протянула я.

В окно настойчиво постучали. Мы в лучших армейских традициях мгновенно выполнили команду «равнение направо». Сквозь запотевшее окно проглядывал мужской силуэт. ГАИ? Я начала медленно опускать окно. Перед нашими глазами появился глушитель. Мужские руки в рабочих перчатках крепко сжимали источник нашей неприятности.

— Девушки, открывайте багажник, — улыбался парнишка лет 25.

Мы выскочили из машины и, не веря своему счастью, элегантно распахнули багажник.

— Как там в Гродно? — спросил парень.

— Отлично! — в один голос ответили мы, имея в виду то ли ситуацию в Гродно, то ли фантастичность разрешения нашей проблемы.

— Огромное спасибо! Сколько мы вам должны? — тут же, взяв инициативу на себя, воскликнула Светка и потянулась к сумочке.

— Должны? — искренне удивился парень, захлопывая багажник. — Счастливого пути, девчонки!

Он сел за руль своего автомобиля и скрылся в потоке.

Растерянные и счастливые, мы сели в машину. Снег таял на лобовом стекле, Светка давила на газ и восхищенно повторяла, как же нам повезло. А я сидела рядом и слушала, как «празднично» ревет наша машина, видела, как оборачиваются прохожие, и думала о том, как удивительно устроен «мир добрых людей». Наши случайные герои возникли из ниоткуда, помогли, вновь затерялись в потоке жизни, и мы, возможно, никогда больше не встретимся.

Я и не заметила, что произнесла свои мысли вслух. А незамужняя подруга, лукаво улыбаясь, подмигнула: «Случайный человек, который случайно попался тебе на пути, вовсе не случайный!» Поживем — увидим.

Инна и простое бесплатное волшебство

Однажды поздней осенью поехала я с двумя детьми в деревню к свекрови. Обычно без мужа я туда езжу редко, дорогу точно не помню, всегда еду по навигатору в телефоне. И по роковому стечению обстоятельств в тот раз в моем телефоне была испорчена батарея, быстро садилась. Не знаю, как так вышло, но шнур для зарядки я забыла в Минске, хотя привыкла брать его и в машину, и в сумочку. Старшая дочь-подросток, которая в душ ходит с телефоном, по какой-то причине оставила смартфон в столице и поехала в деревню на целый день без него — это очень странно. Вот и вышло, что уехала я практически в снегопад с детьми в деревню, которая находится в глуши, не зная дороги, да еще и с садившимся аккумулятором в телефоне.

Деревня находится в стороне от трассы M1, посреди леса. Ехать надо полями, петлять минут 20—25. Туда мы доехали без приключений. Пробыли у свекрови весь день, загрузили багажник закатками и поехали обратно. На улице темно, на телефоне 12 процентов заряда, я начала переживать, чтобы он не выключился до того, как мы достигнем M1. Еду я лесами, какими-то тропинками, которые до сих пор не выучила, как вдруг раздается хлопок, и машину резко ведет в сторону. Я сразу поняла, что это колесо.

И вот стою я одна в темноте на лесной дороге с двумя детьми в салоне, пробитым колесом и оставшимися на тот момент 5—6% зарядки на единственном телефоне, а вокруг ни души. Понимаю, что нужно взять себя в руки и действовать по порядку. Во-первых, следует выйти из машины и проверить, пробито ли колесо. Дочь начинает плакать: «Мама, не иди. Я в новостях видела, что так в лесу делают специально: сначала кладут на дорогу гвозди, а затем, когда машина останавливается, грабят водителей». И вот я, успокаивая детей, включаю фонарик на разряжающемся телефоне, быстро выбегаю из машины, осматриваю колеса, убеждаюсь в том, что колесо действительно разорвано, запрыгиваю в машину и блокирую двери. К счастью, пару процентов для звонка хватило. Муж находился за границей, дозвониться не получилось. Набрала своей маме, вкратце описала ситуацию и попросила, чтобы уже она дозвонилась мужу, а тот что-то придумал, нашел нас и спас. Также я указала наше примерное местоположение. Предупредила, что будем без связи. Вскоре перезвонил муж: «Через два часа вас найдет мой брат и поставит запаску».

Оставалось ждать в темноте с плачущими детьми в салоне. Признаться, и самой было довольно жутко. Стояли мы на «аварийке». Минут за 40 мимо проехали пару авто. Выйти и пытаться остановить их, чтобы попросить о помощи, я боялась, хотя ехали они довольно медленно. Потом одна из машин вернулась и припарковалась рядом. Оттуда вышел молодой человек, постучал в окно и спросил, не нужна ли мне помощь. Немного опустив стекло, я объяснила ситуацию. И после того, как мне показалось, что он не представляет опасности, я вышла из машины. Рассказала, как все произошло, сказала, что к нам уже через полтора часа приедет помощь, поблагодарила его за то, что не проехал мимо. Оказалось, что парень ехал вместе со своей мамой, и позже она тоже вышла из машины. Каково же было мое удивление, когда они заявили, мол, если я отказываюсь от их помощи, они все равно не уедут, пока ко мне не приедет подмога и они не убедятся, что я с детьми в безопасности. Мне было крайне неудобно и до слез приятно.

В итоге я согласилась, чтобы парень заменил колесо. Было очень смешно, когда для того, чтобы достать запаску, я выставила на снег кучу закаток из багажника. Не буду писать, как долго он мучился, но часа через полтора запаска была установлена. (К слову, брата мужа я встретила только уже по пути домой на M1.) Оказывается, у моих спасителей где-то рядом был свой шиномонтаж, они предлагали заехать туда и посмотреть, что с моей шиной, — абсолютно бесплатно. Но мне и так было неудобно, поэтому я отказалась. Была очень признательна, и не знала, как положено благодарить в таких ситуациях.

Предлагала деньги — они не взяли. Закатки из багажника предлагала — тоже отказались. Удалось вручить лишь две шоколадки, которые случайно были с собой в машине. Безмерно их благодарила. И по сей день благодарна. Если мои спасители увидят этот текст, хочу еще раз сказать большое спасибо. На мой взгляд, такие поступки — настоящее волшебство.

Наталья и внезапное возгорание фуры в соседней полосе

Мы выдвинулись из Минска в родной город мужа — Слуцк. Время пути было в промежутке 18:00—20:00, так что уже стемнело и погодные условия были не очень (мокрый снег). За рулем был муж, а я занимала себя тем, что внимательно рассматривала дорогу. Чтобы было лучше видно, даже надела запасные очки мужа. Сначала мое внимание привлек запах гари, хоть впереди и не было видно ни одного автомобиля. Я стала предупреждать мужа: мол, что-то горит. Даже испугалась, что это могла быть наша машина. А потом я увидела впереди что-то похожее на авто, у которого нетипично моргали стоп-сигналы. К тому же ехала она медленно, потому что мы приближались с каждой секундой. Я уже начала паниковать и стала бить тревогу. Муж еще не понимал, что происходит. Точнее, он видел машину, но не мог ее рассматривать: следил за дорогой.

Приближаясь, я рассмотрела: это была фура с тентом, из-под задних правых колес которой били искры. Сначала даже было непонятно, искры это или нет, потому что они пару раз появлялись мимолетно. А потом пошли постоянно, и стало понятно, что мы стали свидетелями возгорания.

Муж подъехал ближе к кабине со стороны водителя и принялся вовсю сигналить. А я открыла свое пассажирское окно, махала руками и изо всех сил, как могла, кричала водителю: «Ты горишь!» Не уверена, что он меня слышал, потому что мне казалось, что даже я сама себя не слышу, но в итоге водитель фуры принял вправо и остановился. Мы остановились перед ним, и муж, прежде чем шофер попытался сообразить, что происходит, быстренько достал наш огнетушитель из багажника и побежал тушить колесо. Как мы поняли, вероятнее всего, у фуры заклинил тормоз, а водитель и не почувствовал, ничего не заметил. По всей видимости, он был в шоке — по крайней мере, нам так показалось.

К этому моменту сзади остановилась еще одна фура, чтобы помочь. Тогда мы решили не задерживаться — просто отдали огнетушитель (сколько там его осталось) водителю и уехали. Все произошло спонтанно, быстро и очень неожиданно, так что мы даже не успели опомниться. Мы стали понимать, что произошло, уже когда приехали в город.

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