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В Вилейском районе взорвалась автолавка

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  • 8.03.2023, 16:16
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В Вилейском районе взорвалась автолавка

Пострадал и находящийся рядом дом.

В Вилейском районе вечером 7 марта произошел взрыв в фургоне автолавки, припаркованном возле частного жилого дома в агрогородке Долгиново. Пожар после взрыва не произошел, сообщает Минское областное управление МЧС.

Когда это произошло, торговля в автофургоне не велась, поэтому никто во время происшествия не пострадал. Был только разрушен фургон, повреждены торговое оборудование и товар.

Также определенные повреждения получили находящиеся рядом жилой дом и хозяйственные постройки, в частности, у них повылетали стекла в окнах.

Обстоятельства взрыва сейчас выясняют специалисты.

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