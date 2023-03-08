В Вилейском районе взорвалась автолавка

В Вилейском районе взорвалась автолавка5
- 8.03.2023, 16:16
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Пострадал и находящийся рядом дом.
В Вилейском районе вечером 7 марта произошел взрыв в фургоне автолавки, припаркованном возле частного жилого дома в агрогородке Долгиново. Пожар после взрыва не произошел, сообщает Минское областное управление МЧС.
Когда это произошло, торговля в автофургоне не велась, поэтому никто во время происшествия не пострадал. Был только разрушен фургон, повреждены торговое оборудование и товар.
Также определенные повреждения получили находящиеся рядом жилой дом и хозяйственные постройки, в частности, у них повылетали стекла в окнах.
Обстоятельства взрыва сейчас выясняют специалисты.