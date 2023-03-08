В Минске разбили каршеринговый Ford Mustang 8.03.2023, 23:05

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Водитель не справился с управлением.

Водитель каршерингового Ford Mustang наехал на металлическое ограждение, сообщает ГАИ Минска. ДТП случилось сегодня около 09:20 на улице Стариновской, между улицами Никифорова и Героев 120-й Дивизии.

— По предварительной информации, 25-летний водитель каршерингового автомобиля Ford Mustang не справился с управлением и совершил наезд на металлическое ограждение, — рассказали в Госавтоинспекции.

В результате ДТП никто не пострадал.

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