Пять современных фильмов, которые стоит посмотреть 1.04.2023, 18:50

Один из них основан на реальных событиях.

«Униан» предлагает фильмы, которые стоит посмотреть каждому из любителей качественного кино.

«Дюна»

Человечество расселилось по далёким планетам, а за власть над обитаемым пространством постоянно борются разные могущественные семьи. В центре сюжета оказывается планета Арракис, где обитают гигантские черви и скитальцы-фремены. Но главное достояние этой планеты - спайс. Это самое важное вещество во Вселенной, так как тот, кто контролирует спайс, контролирует и всю Вселенную. Если вы ищете современные фильмы, которые стоит посмотреть, то «Дюна» - точно один из них.

«Скандал»

Если вы любите смотреть фильмы на реальных событиях, то «Скандал» именно для вас. Драма повествует о женщинах, которые разоблочили и свергли с трона своего босса. Интересно то, что этот мужчина был не просто каким-то начальником в рядовой компании, а основателем самой могущественной и противоречивой медиаимперии всех времен.

«Параллельные матери»

В центре сюжета успешный фотограф Дженис и запутавшийся подросток Ана. Они обе одиноки, беременны, и обе не хотели рожать. Но однажды они встречаются в родильном отделении, и даже не представляют, как изменится жизнь после этой встречи.

«Вестсайдская история»

Каждый из нас, наверное, слышал, что в каждом районе есть своя банда. Так вот, в фильме «Вестсайдская история» вы увидите их две. Это история противостояния двух нью-йоркских уличных банд. Но главная неожиданность фильма в том, что парень и девушка из враждебных группировок влюбляются друг в друга. Если вы искали фильмы о любви, которые стоит посмотреть, то этот вариант для вас.

«Зеленая книга»

С кем поведешься, от того и наберешься. Все же слышали эту фразу? В фильме «Зеленая книга» нам показывают талантливого музыканта с хорошими манерами, который нанимает на должность водителя и телохранителя «вышибалу». Тони «Болтун» не то, что не умеет держать язык за зубами, он в принципе не знает, как себя вести в обществе. Зато он отлично дерется. Однажды они отправляются в турне, которое навсегда изменит их жизнь.

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