Вербное воскресенье у католиков: традиции и история праздника 2.04.2023, 9:03

Вход Господа в Иерусалим отмечают ровно за неделю до Пасхи.

В 2023 католическую Пасху будут праздновать 9 апреля. Православные верующие, живущие по юлианскому календарю, отмечают воскресение Иисуса Христа 16 апреля.

Даты Вербного воскресенья у католиков и православных тоже разнятся. Католики будут отмечать его 2 апреля, а Вербное воскресенье у православных совпадет с католической Пасхой – 9 апреля.

История Вербного воскресенья

Вербным воскресеньем в народе называют христианский праздник Входа Господня в Иерусалим. Отмечают его ровно за неделю до Пасхи. Освященные ивовые ветви – основные и незаменимые атрибуты праздника.

День связан с событием из Нового Завета, когда Иисус вошел в Иерусалим. Местные жители встречали его возгласами «Осанна» и устилали дороги пальмовыми ветвями. Так по давним традициям встречали только царей.

В украинских традициях ивовые ветви заменили пальмовые. Это объясняется тем, что ива одна из первых расцветает весной. Освященную иву наделяли целебными свойствами.

Вербное воскресенье у католиков: традиции и история праздника

Традиции и обычаи

С самого утра люди идут в храмы с ветвями цветущей ивы. После богослужения освященные ветви несут домой и ставят их в вазу на почетном месте. По поверьям, ивовые ветви оберегают семью от болезней и невзгод. Ветви не выбрасывают, пока они сами не засохнут.

Самой популярной давней традицией является своеобразное «избиение» ивовыми веточками с приговорами.

Освященными веточками слегка прикасаются к больным детям – в народе говорят, что так ребенок быстрее поправится.

Запреты в Вербное воскресенье

В Вербное воскресенье продолжается Великий пост, так что верующие не едят мясо, яйца и молочные продукты. В этот день разрешается употреблять в пищу рыбу.

Как и во все большие церковные праздники, запрещалось заниматься тяжелым физическим трудом и огородными работами.

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