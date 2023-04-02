ВСУ разгромили ключевые подразделения армии РФ на 70% 2.04.2023, 9:27

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Потрепанные бригады пополняют новобранцами без подготовки.

Россия в намерениях захватить Украину использует разные тактики и резервы оккупационных войск. Враг постоянно пытается усиливаться и его нельзя недооценивать, но, несмотря на это, бойцам ВСУ уже удалось уничтожить некоторые группировки захватчиков на 50-70%.

Ныне российское военное командование пытается доукомплектовать эти подразделения «мобиками» с средним уровнем подготовки. На это в эфире «24 канала» указал командир роты 92-й отдельной механизированной бригады Юрий Федоренко.

«Задачи им ставят как для высокого класса подготовки. Но эти бригады не могут их выполнять, что играет на руку ВСУ. К их тактике ведения боевых действий мы также быстро привыкли. Часто удается вводить врага в заблуждение, что дает тактическое преимущество на поле боя», – объяснил военный.

По его словам, на фронте оккупанты прибегают к разным тактикам. Их командиры бросают в бои смешанные группы регулярных войск, а также наемников ЧВК «Вагнер» и кадыровцев. Поэтому, говорит Федоренко, у захватчиков проблемы с коммуникацией между группировками.

«Они пытаются работать как слаженный механизм. Но помогает ли это им быть эффективными на поле боя и сохранять жизни – нет, не помогает», – подчеркнул воин.

По мнению командира роты 92-й ОМБр, врага нельзя недооценивать. Оккупанты все еще пробуют совершенствовать свое вооружение, в том числе и пытаясь перенять опыт ВСУ. Так они поступают в вопросе использования беспилотников.

«Упрощение коммуникации между экипажами, проводящими разведку, огневыми средствами, пушками. Россия дополнительно развивает на государственном уровне серийное производство БПЛА. Например, «Орлан-10», «Ланцет», «Куб», – добавил Федоренко.

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