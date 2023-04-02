Ядерное оружие в Беларуси: Лукашенко выглядит жалко 2.04.2023, 9:56

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Комментарии диктатора такие невнятные, что больше похожи на оправдания.

25 марта Владимир Путин выступил с заявлением, которое вызвало шумную реакцию и определенный ажиотаж в зарубежных СМИ и политических кругах. Он сообщил, что принято решение о размещении ядерного оружия на белорусской территории. Для этого в Беларуси строится хранилище тактического ядерного оружия (ТЯО). Объект будет готов к 1 июля. Десять белорусских самолетов после переоборудования смогут нести ракеты с ядерными боеголовками. Это может резко поменять политические процессы в Беларуси и вокруг нее, пишет в статье для сайта «Свободные новости плюс» белорусский политолог Валерий Карбалевич.

Казалось бы, свершилась многолетняя мечта Лукашенко. Напомню, что после 2020 года именно он настойчиво продвигал эту идею. В 2022 г. Лукашенко восемь раз говорил о возможности размещения ядерного оружия в Беларуси.

Однако создается впечатление, что объявленное Путиным решение не было заранее согласовано с Лукашенко и стало для него в определенном смысле неожиданностью. Об этом свидетельствует тот факт, что он пять дней никак не комментировал заявление российского президента, вызвавшее большой ажиотаж в стране и мире.

Во время выступления с «посланием» 31 марта тема ядерного оружия упоминалась вскользь, скороговоркой, почти стыдливо, как о незначительном событии. Во всяком случае, оратор не выглядел триумфатором, не радовался, что наконец-то осуществилась его мечта. Можно предположить, что это решение Путина для него скорее проблема, чем политическая удача.

Любопытно, что собранная на заслушивание послания придворная публика тоже не была удовлетворена скромным комментарием Лукашенко. Два раза ему задавали уточняющие вопросы, даже обостряя их. Он, как показалось, отвечал неохотно, будто тема ему неприятна.

И весьма показателен ответ на вопрос, чье же это будет ядерное оружие. Он заявил, что «это наше ядерное оружие», «управлять всем тем оружием, которое находится на нашей территории, будем мы».

Хочу напомнить, что Путин в своем заявлении 25 марта отметил, что Россия «намерена не передать Беларуси ядерное оружие, а разместить свое оружие на ее территории».

Именно так интерпретировал решение президента РФ и МИД Беларуси. В своем заявлении от 28 марта белорусское внешнеполитическое ведомство констатировало, что «размещение ядерных боезарядов РФ на территории страны без передачи Минску контроля за ними не противоречит международному праву». Эту же мысль повторил и представитель Беларуси в ООН Валентин Рыбаков, выступая на заседании Совета Безопасности Организации Объединенных Наций.

Таким образом, Лукашенко дезавуировал не только Путина, но и собственный МИД. Кто из них говорит неправду?

Надо сказать, что и сам Путин в своем заявлении противоречив. С одной стороны, он уверяет, что Россия будет осуществлять полный контроль за использованием ядерного оружия, размещенного на территории Беларуси. С другой стороны, он же говорит, что ТЯО будет находиться на десяти белорусских самолетах. Получается, что авиацией, принадлежащей Беларуси, будет командовать Путин? Или все же Лукашенко?

Но здесь важно то, что Лукашенко, продвигая собственную интерпретацию, стремится успокоить своих сторонников. И это значит, что данное решение России напугало и их. Ибо очевидны очень негативные последствия как для страны, так и для существующего режима. Ядерное оружие на территории Беларуси многое меняет.

Прежде всего, Беларусь в гораздо большей степени превращается в инструмент безумной политики Кремля, становится заложником человека (Путина), который, как уже выяснилось, не способен принимать рациональные, взвешенные решения.

В случае применения ТЯО, в первую очередь именно Беларусь (а не Россия) станет потенциальной целью ответного удара со стороны Украины или стран НАТО. Порог вовлечения Беларуси в войну резко снижается.

Радикально возрастает военная зависимость Беларуси от России, сужается суверенитет страны в сфере обороны. Этим решением Лукашенко еще теснее связывает свою политическую и жизненную судьбу с Путиным. Теперь гораздо сложнее будет дистанцироваться от Москвы, сказать, что мы не участвуем в войне, мы за мир, а тем более предложить роль миротворца.

С точки зрения западных политиков, режим Лукашенко становится гораздо более токсичным, чем раньше, разница между Россией и Беларусью в плане ответственности за агрессию против Украины нивелируется. Можно ожидать новых санкций.

И, может быть, самое главное – это настроение общества. Согласно опросу Chatham House, в июне 2022 года только 20% белорусов положительно оценивали возможное размещение ядерного оружия в Беларуси, а 80% — отрицательно. То есть власть, по сути, противостоит общенациональному консенсусу по этому вопросу. Напомню, что Беларусь – страна с непреодоленным «чернобыльским синдромом».

Может быть поэтому комментарии Лукашенко такие невнятные, больше похожи на оправдания.

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