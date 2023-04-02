Александр Ивулин: Глеб «по понятиям» равен Азаренку 2.04.2023, 16:51

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Александр Ивулин

Спортивный журналист рассказал, что общего у футболиста и одиозного пропагандиста.

Спортивный журналист, бывший политзаключеный Александр Ивулин дал большое интервью проекту «Жизнь-малина».

В ходе беседы он рассказал о взаимоотношениях с заключенными в колонии.

«Арестанты ко мне относились хорошо. Первые месяцы к тебе присматриваются, и тебя оценивают по твоему окружению. С кем ты общаешься, такой и ты сам.

Вот Александр Глеб он, может, и неплохой человек, имеющий даже какие-то принципы. Но он фоткается с Азаренком, Туром и другими людьми такого рода, значит, признает их за равных. Поэтому и отношение к нему такое же, как и к ним. Если ты общаешься с этими людьми, то и принципы у вас одинаковые.

Да, это очень категорично, но это помогает. Люди долго присматриваются перед тем, чтобы пустить тебя в круг своих отношений, так как все переживают за свою судьбу. И мне, чтобы «вписаться», потребовалось несколько месяцев», — рассказал Александр Ивулин.

Также бывший политзаключенный выразил мнение, что работники исправительных учреждений на самом деле не любят Лукашенко:

— Во-первых, они боятся, что их жизнь изменится к худшему. Во-вторых, они не хотят ничего менять в своей жизни. Ведь, по сути, они тоже просиживают свою жизнь в тюрьме, только по другую сторону решетки. И Лукашенко они не респектуют, просто боятся изменений.

Перед выходом один тюремщик спросил: А ты будешь обо мне что-то рассказывать? Я сказал, что нет. Я бы мог рассказать, кто из них какой человек, но я не хочу. Потому что они всю жизнь просидят в Ивацевичах (ИК-22, в которой сидел Ивулин, находится недалеко от этого города. — прим.), и ничего не увидят.

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