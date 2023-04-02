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«От роты ничего не осталось, все «200»

  • 2.04.2023, 22:55
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«От роты ничего не осталось, все «200»

Российский оккупант рассказал о колоссальных потерях в Украине.

Российский оккупант в перехваченном разговоре пожаловался на успешную операцию Вооруженных сил Украины. Силы обороны уничтожили почти всю роту захватчиков.

Об этом говорится в перехвате, которое обнародовало Главное управление разведки. Отец рассказал своему сыну-оккупанту, что видел видео с пленными россиянами из его полка.

«Короче, там от роты ничего не осталось, видимо, все «200» и 15 - «300», и все в плен», — пояснил сын.

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