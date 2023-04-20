Путин подарил икону с плохой историей 1 Юрий Бутусов

20.04.2023, 10:21

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Юрий Бутусов

Дремучее невежество сыграло злую шутку с главой Кремля.

Путин приехал на временно оккупированную часть Украины и подарил своему генералу Теплинскому икону от царского военного министра Петра Ванновского (1822−1904), и назвал Ванновского одним из лучших министров, поставил такой пример.

А я вспомнил известную цитату о Ванновском:

«Во все царствование императора Александра III военным министром был Ванновский, и во все это время в военном ведомстве царил страшный застой. Чья это была вина, самого ли государя или Ванновского, я не знаю, но последствия этого застоя были ужасны. Людей неспособных и дряхлых не увольняли, назначения шли по старшинству, способные люди не выдвигались, а двигались по линии, утрачивали интерес к службе, инициативу и энергию, а когда они добирались до высших должностей, они уже мало отличались от окружающей массы посредственностей. Этой нелепой системой объясняется и ужасный состав начальствующих лиц, как к концу царствования Александра III, так и впоследствии, во время Японской войны!»

Это цитата другого царского военного министра Александра Редигера из его книги История моей жизни. Ванновский был министром императора Александра Третьего, а Редигера министром назначил император Николай Второй, чтобы он провел реформы и исправил ужасные проблемы царской армии, повлекшие поражение в Русско-Японской войне. Редигер написал в книге о том, что думал — эти мемуары были изданы уже после его смерти, и он считал, что поражение от Японии — следствие правления Ванновского.

Путин является известным сторонником правителя Александра Третьего, параллели с правлением и внешней политикой которого Путин пробует показать со своим временем.

Фактически, признание Ванновского — это историческая дремучесть не знающего историю Путина, и любимым философом которого является Ильин, сторонник Гитлера и немецкого нацизма, а лучшим министром является Ванновский, после правления которого российская армия была разгромлена в Маньчжурии гораздо более слабой на то время Японией.

Плохое знание собственной истории со стороны России, которая пытается поучать соседей, используя какие-то ссылки на прошлые времена — значит, ничего они даже о себе не понимают и не знают, навязывая другим странам невежество и тупость.

Юрий Бутусов, «Фейсбук»

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