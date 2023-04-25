Белорусский врач рассказал, как облегчить приступ мигрени 25.04.2023, 15:06

Эта болезнь была известна еще за тысячи лет до нашей эры.

Мигрень - довольно распространенное заболевание, которым страдает около 20% людей в мире. Об этом рассказал доктор Дмитрий Шевцов.

Болезнь эта была известна еще за тысячи лет до нашей эры. Однако до сих пор она малоизучена, нет достоверных фактов, почему начинается мигрень и как с ней бороться.

Понять, что у вас мигрень довольно просто: это определяется самим названием, которое с греческого языка переводится как «болезнь половины головы». То есть болит правая либо левая часть головы во время приступа.

Доктор отметил, что мигрень может возникать и без видимой причины. Однако есть также факторы, которые связывают с этой болезнью.

- Как правило, мигрень начинает проявляться на фоне гормональных перестроек. Также на приступы могут влиять магнитные бури и погода. Кроме того, одной из причин возникновения мигрени многие медики называют низкую концентрацию магния в организме, - заметил Шевцов.

Доктор сказал, что усугубить приступ может яркий свет, если, например, находиться на улице в солнечный день без темных очков.

Люди, для которых состояние мигрени не редкость, четко чувствуют ее приближение. Проявляется это в небольшом нарушении зрения, состоянии как бы невесомости, а также приступами легкой боли. После этого наступает усиление боли, которая сопровождается тошнотой и изменением давления.

Что можно сделать, чтобы облегчить приступ мигрени? Ни в коем случае не заниматься спортом и не делать наклоны вперед. Лучше всего максимально расслабиться и лежать. Если давление повышено, нужно принять препарат, понижающий давление, а также сосудорасширяющие лекарства.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».