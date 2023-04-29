Ученые узнали, как увеличить продолжительность жизни 1 29.04.2023, 9:12

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Клетки можно перепрограммировать.

Исследователи из Калифорнийского университета в Сан-Диего обнаружили, что клетки можно перепрограммировать, чтобы остановить их естественное разрушение и, соответственно, старение.

Об этом пишет The Sun.

Что именно удалось открыть ученым

Открытие, сделанное на клетках дрожжей, может проложить путь к выяснению того, как притормозить старение людей, считают ученые.

«Наша работа — пример подтверждения концепции, демонстрируя успешное применение синтетической биологии для перепрограммирования процесса старения клеток. Это может заложить основу для разработки синтетических генных цепей для эффективного содействия долголетию более сложных организмов», - заявил профессор Нан Хао.

В последнем исследовании, опубликованном в журнале Science, рассматривалось, как замедлить старение на клеточном уровне.

Предыдущие исследования команды выявили механизмы, вызывающие старение клеток, называемых цепями регуляции генов.

«Эти генные схемы могут работать как наши домашние электрические схемы, которые управляют такими устройствами как бытовая техника и автомобили», - добавил профессор.

Как это работает на практике

Команда обнаружила, что гены можно перенастроить для запуска или остановки. Они запрограммировали схемы для переключения между двумя разными состояниями, замедляя дегенерацию дрожжевых клеток.

Это позволило значительно увеличить продолжительность жизни клеток, установив новый рекорд для увеличения жизни благодаря генетическим и химическим вмешательствам.

Клетки жили в среднем на 82% дольше контрольной группы, которая не была изменена.

«Это первый раз, когда синтетическая биология и инженерные принципы с вычислительным управлением были использованы для перепрограммирования старения», - говорит профессор Хао.

Далее команда будет изучать, как результаты можно применить к клеткам человека, включая стволовые клетки и нейроны.

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