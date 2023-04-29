Медики назвали жирный продукт, защищающий печень и сердце 1 29.04.2023, 21:18

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Его советуют включить в ежедневный рацион.

Специалисты провели масштабное исследование и установили, что существует продукт, который помогает продлить жизнь и снижает риск развития болезней сердца и сосудов, а также заболеваний печени.

Ученые из Техасского университета заявили о том, что каждый взрослый человек должен ежедневно съедать небольшую порцию выдержанного сыра — пармезана, бри или чеддера.

Кроме того, в ходе исследования специалисты установили, что выдержанный сыр рекордно снижает развитие рака печени. «Установлено, что эти три сыра содержат химическое вещество спермидин, препятствующее размножению поврежденных клеток печени. Благодаря этому снижается риск фиброза печени – болезни, при которой в ней множится рубцовая ткань, способствуя возникновению рака», — подчеркнули ученые.

Они проводили исследования с участием 800 итальянцев, в рационе которых всегда присутствует сыр. Оказалось, что те жители Италии, которые употребляют выдержанный сыр ежедневно, реже других сталкиваются с гипертонией.

Также в этой группе снижен риск развития многих других заболеваний сердца и сосудов. Ученые добавили, что для продления жизни и снижения риска развития болезней каждый день нужно употреблять кусочек сыра размером со спичечный коробок.

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