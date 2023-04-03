«Мы сокращаемся»: лукашисты признали кризис в экономике 9 3.04.2023, 10:18

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В Минтруда заговорили об «отрицательной динамике».

Число занятых в экономике Беларуси сократилось, признала министр труда и социальной защиты Ирина Костевич.

«Конечно, наблюдается, на мой взгляд, такая отрицательная динамика по занятым в экономике. Мы сокращаемся», — заявила она в эфире гостелеканала. По словам министра, на сокращение числа занятых влияют два фактора: демографический и экономический (санкции).

Из-за санкций «бизнес стал активно оптимизировать свои процессы», считать «заработанные копейки», говорит министр.

Белстат фиксирует снижение числа занятых в экономике уже несколько лет. За последние три года это число сократилось более чем на 150 тысяч человек.

За прошлый год население Беларуси уменьшилось почти на 55 тысяч человек. А за три года — на 200 тысяч. Минск к 2023 году перестал быть двухмиллионным городом. На 1 января в столице проживало 1 995 471 человек. За год население столицы уменьшилось более чем на тысячу жителей.

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