Количество занятых в луканомике продолжает снижаться 29.03.2023, 0:42

Такая тенденция в Беларуси продолжается третий год подряд.

Количество занятых людей в беларусской экономике в феврале продолжило снижаться. По сравнению с январем 2023 года это число уменьшилось на 0,5 тыс. человек, согласно статистике Белстата.

Всего в феврале в экономике было занято 4,1724 млн человек, а в январе этого года – 4,1729 млн человек. Это значит, что численность занятых в экономике уменьшилась примерно на 500 человек.

Однако по информации Национального статистического комитета, численность занятых в беларусской экономике в январе 2023 года составила 4,1729 млн человек, что на 16,7 тысяч человек меньше, чем было в декабре 2022 года.

Общая тенденция на уменьшение численности занятых в экономике страны продолжает сохраняться третий год подряд. По сравнению с февралем 2022 года численность занятых в экономике уменьшилась на 74,1 тысячи человек. Если сравнивать с февралем 2021 года, это число сократилось на 126,3 тыс. человек, а с февралем 2020 года – уменьшилось на 162,3 тыс. занятых.

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