закрыть
29 марта 2023, среда, 0:51
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Количество занятых в луканомике продолжает снижаться

  • 29.03.2023, 0:42
Количество занятых в луканомике продолжает снижаться

Такая тенденция в Беларуси продолжается третий год подряд.

Количество занятых людей в беларусской экономике в феврале продолжило снижаться. По сравнению с январем 2023 года это число уменьшилось на 0,5 тыс. человек, согласно статистике Белстата.

Всего в феврале в экономике было занято 4,1724 млн человек, а в январе этого года – 4,1729 млн человек. Это значит, что численность занятых в экономике уменьшилась примерно на 500 человек.

Однако по информации Национального статистического комитета, численность занятых в беларусской экономике в январе 2023 года составила 4,1729 млн человек, что на 16,7 тысяч человек меньше, чем было в декабре 2022 года.

Общая тенденция на уменьшение численности занятых в экономике страны продолжает сохраняться третий год подряд. По сравнению с февралем 2022 года численность занятых в экономике уменьшилась на 74,1 тысячи человек. Если сравнивать с февралем 2021 года, это число сократилось на 126,3 тыс. человек, а с февралем 2020 года – уменьшилось на 162,3 тыс. занятых.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Заявление главы делегации Республики Беларусь на переговорах по ядерному разоружению
Заявление главы делегации Республики Беларусь на переговорах по ядерному разоружению Андрей Санников
Наступил судьбоносный момент для Беларуси
Наступил судьбоносный момент для Беларуси Ивонка Сурвилла
И в неволе – День Воли
И в неволе – День Воли Ирина Халип
Вжился в роль вассала
Вжился в роль вассала Леонид Невзлин