Белорусские ботаники рассказали, какая лекарственная трава приживется на даче 2 8.04.2023, 16:55

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Она помогает от многих болезней.

О разведении целебного растения лофанта тибетского или по-другому корейской мяты, а ботаники называют его многоколосник морщинистый, весной 2023 говорили ученые в Институте экспериментальной ботаники Национальной академии наук Беларуси, пишет kp.by.

Растение это действительно очень интересное и полезное. Название ему досталось от тибетских монахов, которые использовали его для приготовления многих снадобий. Часто лофант сравнивают с женьшенем, потому что оба эти растения продлевают молодость, дают организму силу и энергию.

В традиционной китайской медицине лофант входит в список 50 основных лекарственных растений. А все потому, что действует как хороший иммуностимулятор, улучшает кровообращение и нормализует давление, обладает хорошим седативным эффектом, нормализует обмен веществ, а значит хорош для диабетиков, повышает потенцию, благоприятно действует на желудок, обладает хорошими бактерицидными и противовоспалительными свойствами, очищает организм от токсинов, помогает восстанавливаться после тяжелой болезни.

Куст лофанта, а он примерно метр высотой и в обхвате сантиметров 60, пахнет бесподобно. Достаточно побыть полчаса возле лофанта, чтобы ушла усталость и вернулись силы. Чай с добавлением этого растения тоже очень полезен. Растение содержит много ароматических компонентов. В запахе лофанта могут присутствовать лимонные, фруктовые, мятные ноты.

Лофант красиво цветет белыми или кремовыми цветами, нетребователен к почве и уходу, что для дачников, вечно обремененных заботами, немаловажно. Можно выращивать с помощью семян или делением куста.

Но надо различать лофант тибетский от других разновидностей лофанта, например, лофанта анисового, который не обладает столь выраженными лекарственными свойствами.

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