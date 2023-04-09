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«Оповестить родственников, взять тревожный чемоданчик»: в Белгородской области РФ появились памятки по эвакуации

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  • 9.04.2023, 13:46
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«Оповестить родственников, взять тревожный чемоданчик»: в Белгородской области РФ появились памятки по эвакуации

Их вывесили для жителей во многих местных селах.

В Белгородской области РФ, которая граничит с Украиной, появились памятки об эвакуации. Их вывесили для жителей во многих местных селах, пишет близкий к Кремлю Telegram-канал BAZA.

В памятках говорится о пошаговом порядке действий во время эвакуации на сборный пункт. Там же указано, что жители, решившие прятаться в другом месте, должны сообщить об этом главе своего поселения. Заодно авторы памятки рассказали, что должно лежать в «тревожном чемоданчике»: от документов и контактов родственников до спичек и смены нижнего белья.

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