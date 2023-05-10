ВВС: Российская ракета, прилетевшая из Беларуси, в глубоком тылу у Польши 3 10.05.2023, 22:45

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Новые подробности.

Обломки, найденные в конце апреля в лесу близ города Быдгощ в западной части Польши, являются обломками российской крылатой ракеты Х-55 - таковы, по данным польской прессы, предварительные выводы экспертов Технологического института ВВС Польши, пишет ВВС.

Как сообщила польская радиостанция RMF FM, в ее распоряжении оказались результаты экспертизы, которую Технологический институт провел для прокуратуры. Официально они еще не публиковались.

25 апреля местный житель случайно набрел в лесу под Быдгощем на воткнувшийся в землю корпус ракеты длиной несколько метров. Поначалу выдвигались разные предположения: говорили и о том, что это могла быть случайно выпущенная польская ракета, и о том, что ракета - российская.

Эксперты Технологического института ВВС Польши пришли к выводу, что это крылатая ракета Х-55 и она, скорее всего, прилетела из-за западной границы страны, пролетев над Польшей 300-500 км. У польской армии таких ракет нет.

Дальность Х-55 составляет до 2500 км.

Как напоминает RMF FM, ракета залетела на территорию Польши, скорее всего, еще в декабре. Тогда, в ходе очередного массированного ракетного удара по украинской энергетической инфраструктуре, ракеты запускались в том числе и с самолетов, взлетавших с территории Беларуси.

Один из них приблизился к воздушному пространству Польши и НАТО, и на его перехват были подняты боевые самолеты НАТО.

В это время на польских радарах появился объект, который пересек польско-белорусскую границу.

Польские специалисты отслеживали его полет, но потеряли его из поля зрения в районе Быдгоща, примерно в двух километрах от того места, где в апреле нашли ракету.

RMF FM сообщает, ссылаясь на свои источники, что в декабре были организованы поиски упавшего объекта, но они успехом не увенчались - помешала плохая погода - и были свернуты.

Журналисты утверждают, что военные в нарушение правил не известили об инциденте прокуратуру, и в результате дело о нем было возбуждено только в конце апреля.

Обломки ракеты местный житель нашел в лесу в 15 километрах от Быдгоща. Через два дня до этого места добралась полиция, а еще через один день туда прибыли военные, оцепили район и ввели режим секретности.

Первый официальный комментарий появился 27 апреля: министерство обороны Польши обтекаемо назвало находку «неопознанным военным объектом» и заверило, что местным жителям ничто не угрожает. Генпрокуратура же объявила, что идет расследование.

RMF FM тогда сообщила, что найдена ракета воздух-земля, и что она, скорее всего, польская: неподалеку от этого места расположен аэродром, где обслуживают самолеты F-16, и, как предположили эксперты, ракета могла прилететь оттуда.

Но уже 28 апреля польские власти признали, что ракета может быть и российской и что она прилетела под Быдгощ еще в прошлом году.

Заявление о возможной связи находки с декабрьским инцидентом сделал премьер-министр Матеуш Моравецкий.

«Во время этого инцидента F-35 и наши собственные самолеты были подняты для отслеживания траектории этого объекта, этой ракеты, которая находилась над территорией Республики Польши», - сказал премьер.

Позже начальник Оперативного командования вооруженных сил Польши генерал-лейтенант Томаш Пиотровский назвал точную дату декабрьского инцидента: 16 декабря.

В этот день Россия нанесла один из самых массированных ударов по украинской энергетической инфраструктуре: было выпущено 76 ракет, 60 из которых украинские зенитчики, как они утверждают, сбили. В некоторых городах и областях, однако, электричество на время отключилось полностью.

В апреле польская Gazeta Wyborcza писала, что проанализировала найденные под Быдгощем обломки и показала их экспертам.

Во-первых, коррозия на них говорила о том, что обломки пролежали на земле уже довольно долго.

Во-вторых, на то, что речь может идти о российской ракете, по данным газеты, указывал специфический запах авиационного горючего.

Версия о том, что под Быдгощем найдена российская ракета, причем такая, которая может нести ядерный заряд, вызвала в Польше много вопросов к властям.

Первый из этих вопросов: почему ракете дали пролететь такое расстояние? От места падения до украинской границы - более 500 км, до белорусской - более 400 км, до Калининградской области России - 300 км.

«Правительству стало известно, что российская ракета пролетела две трети Польши. Ключевой вопрос таков: почему эта ракета смогла пролететь сотни километров, почему ее просто не сбили? И почему не отследили до самой точки падения?» - сказал в интервью Gazeta Wyborcza бывший министр обороны Польши Радослав Сикорский.

«Если российская ракета пролетела 400 км над территорией Польши, а соответствующие службы оказались неспособны ее найти в течение пяти месяцев, то мы имеем дело с грандиозным скандалом, который ставит под вопрос безопасность Польши», - заявил обозреватель Gazeta Wyborcza Бартов Велинский.

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