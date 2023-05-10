СМИ: Упавшая на северо-западе Польши ракета – это российская Х-55 10.05.2023, 13:08

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Она могла быть запущена с самолета, пролетавшего над территорией Беларуси.

Военный объект, найденный возле города Быдгощ на северо-западе Польши, является российской крылатой ракетой Х-55. Об этом свидетельствуют предварительные выводы экспертизы Технологического института ВВС Польши, который формирует для прокуратуры экспертное заключение по данному объекту, сообщило 10 мая местное издание RMF FM.

В институте отметили, что польская армия не имеет таких ракет на вооружении.

Если эксперты окончательно подтвердят, что найденные остатки принадлежат Х-55, то это будет означать, что ракету запустили с российского самолета и она попала на территорию Польши через восточную границу.

Об обнаружении в лесу возле Быдгоща фрагментов «воздушного военного объекта» министр юстиции и генеральный прокурор Польши Збигнев Зебро сообщал 27 апреля. Свидетели, которые нашли боеприпас, обратили внимание на его размеры – длина снаряда достигает нескольких метров. По данным журналистов, на ракете есть надписи на русском языке.

Об этом заявил также и польский премьер-министр Матеуш Моравецкий, отметив, что 16 декабря 2022 года натовские самолеты F-35 и польские самолеты были подняты по тревоге для отслеживания траектории ракеты, оказавшейся на территории Польши. Однако тогда ракеты не обнаружили.

По данным журналистов, наиболее вероятна версия, что 16 декабря российская ракета X-55 была выпущена с российского самолета, который пролетал над территорией Беларуси.

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