Как быстро и просто вдеть нитку в иголку 16.05.2023, 2:48

Пять хитростей.

Хватит мучиться и на протяжении нескольких часов пытаться вставить нитку в иголку! Techinsider.ru собрали ценные советы, которые избавят вас от этой головной боли.

Способ №1: лак для волос

Если основная причина, по которой вы не можете вдеть нитку в иголку, заключается в том, что нить слишком растрепана, сбрызните ее лаком для волос и скатайте кончик двумя пальцами, чтобы он стал единым и острым. Это также сделает нить более твердой, что позволит вам быстро и без труда вдеть ее в ушко иголки.

Способ №2: нитевдеватель

Один из самых простых способов вдеть нитку в иголку — использовать специально предназначенное для этого приспособление. Работают они по следующему принципу: тонкие проволоки нитевдевателя просовываются в ушко иголки, в отверстие между проволоками нужно опустить нитку, а затем вытащить нитевдеватель из ушка. Вуаля — нитка оказалась в иголке!

Способ №3: бумага

Если вы не хотите покупать нитевдеватель (хотя он совсем не дорогой), вы можете воспользоваться альтернативой — обычной полоской бумаги. Правда, такой лайфхак подойдет для иголок с длинным ушком. Порядок действий следующий: вырежьте небольшую узкую полоску из обычной бумаги, сложите ее пополам, а внутрь положите нитку. Протяните бумажку с ниткой в ушко — готово!

Важный момент: прежде чем вдевать нитку в иголку, убедитесь, что размеры нити соответствуют размерам иглы, иначе, как бы вы ни старались, нитка может просто не влезть в ушко.

Способ №4: бесцветный лак

Если у вас не оказалось под рукой лака для волос, возьмите бесцветный лак для ногтей — он так же укрепит кончик нити и соединит все торчащие волокна в единое целое. Правда, есть у этого способа один минус — нужно будет подождать пару минут, чтобы лак смог высохнуть.

Способ №5: сила трения

Наконец, способ, для которого не понадобятся вспомогательные предметы: нужны только нитка, иголка и ваши ладони. Разложите нить на ладони и начните активно проводить по ней ушком иголки. В результате такого трения на нити образуется петелька, которая, как намагниченная, будет сама стремиться в отверстие в иголке. Вам остается лишь подцепить ее с обратной стороны.

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