Ученый: К концу XXI века климат Беларуси будет, как в Турции 22.05.2023, 22:24

Температура в Витебской области станет такой, как сейчас в Гомельской уже в 2040 году.

Директор Института природопользования Национальной академии наук Сергей Лысенко предупредил, что к концу XXI века климат Беларуси будет, как в Турции. А среднегодовая температура в Витебской области станет такой, как нынче в Гомельской, уже в 2040 году. Об этом пишет БелТА.

Ученый назвал показатель глобального антропогенного радиационного форсинга на конец XXI века. Он будет равен 5 - 8,5 Вт/метр квадратный.

- При таком радиационном форсинге рост среднегодовой температуры к концу текущего столетия составит 7-8 градусов, и наш климат будет таким же, как сейчас в Турции, - сообщил Лысенко во время пресс-конференции.

Что касается перспективы повышения среднегодовой температуры на Витебщине до того уровня, что теперь на Гомельщине, уже спустя 17 лет, директор академического института сказал:

- До потепления среднегодовая температура в Беларуси была 5,9 градусов Цельсия, а сейчас составляет 7,2 градусов. На конец текущего столетия, по расчетам глобальных климатических моделей, она достигнет отметки 13 градусов.

Переломить ситуацию, отметил Лысенко, можно при реализации мер Парижского соглашения об изменении климата и по сдерживанию выбросов парниковых газов.

Он также сказал, что по состоянию на 2023-й температура зимой растет быстрее, чем заложено в прогнозных моделях. А вот летние параметры последние завышают на от 0,5 до 0,8 градуса.

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