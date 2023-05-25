Как российские добровольцы загоняют «медведя» за флажки 25.05.2023, 16:34

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Российская армия и спецслужбы не способны остановить рейды.

В четверг, 25 мая, российские добровольцы во второй раз за эту неделю зашли на территорию РФ. Стоит отметить, что перед этим в ходе рейда, проходившего 22-24 мая, Легион «Свобода России» и «Русский добровольческий корпус» проникли на 42 км вглубь территории Белгородской области РФ. Новое появление ЛСР и РДК на территории России полностью нивелирует бодрые заявления минобороны РФ о «зачистке» территории и бросает огромную тень на Кремль, путинские спецслужбы и всю военную вертикаль РФ. Об этом пишет «Апостроф».

Задачи выполнены. Но есть новые

Российские добровольцы продолжают рейды на территории путинской России. Бойцы сняли видео в одном из населенных пунктов Белгородской области, сообщив о том, что дальше действуют на территории РФ. Это стало явной неожиданностью для российского командования, которое перед этим отрапортовало о том, что им удалось выбить боевые группы.

Стоит отметить, что в среду, 24 мая, командир «Русского добровольческого корпуса» Денис Никитин в ходе брифинга намекал, что предыдущий рейд являлся «пробой пера». Напомним, в течение активной фазы операции РДК и «Свобода России» контролировали некоторые населенные пункты более суток и, по словам Никитина, отошли лишь потому, что не имеют достаточных ресурсов для удержания территории.

Тем не менее, подразделение Никитина захватило и уничтожило несколько единиц техники противника на территории РФ. В частности, российские повстанцы на встрече с журналистами представили трофейный БТР.

- В очередной раз, когда мы пересекаем границу РФ, мы видим, что военно-политическое руководство не готово к такому. Они много рассказывали, что укрепляют линию границы, тратят миллиарды – «зубы дракона», посты, какое-то там супер-наблюдение. Когда доходит до дела, все это сыплется. Чем мощнее мы заходим, тем больше времени им нужно для принятия решений, – сказал Никитин.

Подтверждают данную информацию и эксперты.

- Российские повстанцы РДК и ЛСР зашли и вышли с территории Белгородской области, за пару дней захватив около 42 кв. км. территории. Для сравнения, российская армия 9 месяцев пыталась взять Бахмут, который примерно также 42 кв. км., но не получилось. Уложили около сотни тысяч своих военных там, а после сбежали, как Пригожин. Российская военная машина как та «гора», которая за 9 месяцев «родила» мышь. Одна штурмовая рота российских добровольцев за пару дней сделала больше, чем оккупационная армия РФ в Украине, - заявил военный эксперт, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.

Новое появление бойцов РДК в Белгородской области свидетельствует о том, что российские пограничники и регулярная армия РФ оказались бессильными перед относительно небольшим отрядом повстанцев.

Цели повстанцев

- Такие рейды бьют по нервам российскому руководству. С одной стороны, это демонстрация того, что у Кремля есть вооруженная оппозиция, а с другой – систематическое расшатывание обстановки в РФ. С одной стороны власти рассказывают, что «все под контролем», а тут – повстанцы в Белгородской области (а до этого в Брянской), беспилотники над Кремлем, очередная «бавовна» в районе Крымского моста, удары по нефтебазам и тому подобное. Теперь уже всем очевидно, что война пришла на российскую территорию и российские граждане ведут ее против Кремля, - говорит политический эксперт Бюро анализа политики Виктор Бобыренко.

Также у подобных рейдов есть и другая важная цель, которая заключается в выматывании противника, чтобы российское командование постоянно отвлекало силы и ресурсы на «затыкание дыр».

Военно-политическое руководство Украины не скрывает, что подобные рейды могут происходить и в других регионах РФ, пока кремлевский режим не уберется со всей территории нашей страны и не прекратит совершать военные преступления.

- Брянская, Курская, Воронежская область и другие регионы РФ – они не могут быть в безопасности с учетом того, что существенное количество российских граждан выступают против того режима, сложившегося последние 23 года на территории РФ. Конечно, они могут в любой точке РФ вставать на протесты. Более того, я уверен, что это будет постоянный процесс до нашей победы в этой войне, - заявил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.

Судя по неумелым действиям россиян и невнятных заявлениях путинской администрации и ведомства Сергея Шойгу, российские военные и спецслужбы не готовы к такому развитию событий.

- Если такие рейды продолжатся, в чем сомнений нет, то российское командованию придется тратить время на переброску сил и средств, дабы прикрыть участки российской границы, на которые опять могут зайти повстанцы. Для этого оккупантам придется отвлекать силы с фронта. Для нас это хорошо. Допустим, если минобороны РФ забирает силы с востока или юга Украины для прикрытия Курской или Воронежской областей, то нашим бойцам примерно на 25% будет уже легче, - отметил военный эксперт Иван Ступак.

Еще одна важная цель – обострить конфликты между различными группами влияния среди российских военных и силовиков. История с рейдом РДК и ЛСР не просто загнала Кремль и Минобороны РФ в ступор, но и заставила их искать «крайних». Ситуацией пыталась воспользоваться группа экс-командующего оккупационными войсками в Украине Александра Лапина, которая оппонирует группировке Пригожина-Суровикина, и ориентируется на команду Шойгу-Герасимов. «Зачисткой» Белгородской области от РДК и ЛСР командовал (впрочем, весьма комично – за 5 километров от тех мест, где находились российские добровольцы) именно Лапин, однако и тут, судя по свежим событиям, шоу полностью провалилось.

- В истории с Лапиным, которого отправили «освобождать» Белгородскую область от РДК и ЛСР, прослеживается типичный путинский стиль в кадровой политике – никогда никого не подвергать тотальной опале и остракизму. Даже за серьезные ошибки и провалы, как это было с Лапиным в Харьковской области, откуда российские войска с позором сбежали осенью прошлого года. Кремль «достал» Лапина обратно из обоймы в пике группе Пригожина и его сторонников. Кремль продолжает использовать в собственных интересах тактику управляемых аппаратных конфликтов, но чем больше провалов на фронте и пропущенных ударов, как это происходит в Белгородской области, тем сложнее играть в подобные игры, - отметил политический эксперт Петр Олещук.

Чего ждать дальше?

Министр обороны РФ Сергей Шойгу, около двух суток молчавший по ситуации в захваченном российском регионе, 24 мая разразился гневными претензиями в адрес Украины, заявив, что Москва якобы будет впредь «жестко пресекать» любые проникновения «украинских ДРГ» на российскую территорию. При этом российское руководство, отчитываясь о «зачистке» области, поторопилось заявить, что РДК якобы был полностью ликвидирован. Новое появление бойцов РДК на Белгородщине полностью опровергло все эти заявления.

Более того, становится очевидным, что российские повстанцы отныне станут регулярной головной болью для Кремля, постоянно угрожая дестабилизациями. Причем не только в областях, граничащих с Украиной.

- Прежде всего следует обратить внимание, что в этом рейде в Белгородской области принимали участие именно граждане РФ, с оружием в руках борющиеся с режимом Путина. Такие действия в перспективе могут послужить примером для других сил в РФ, так как эта де-юре федерация фактически является империей порабощенных народов. Такие рейды демонстрируют слабость кремлевского режима и побуждают национальное подполье к активным действиям. Мы также в перспективе можем и должны использовать фактор этнических украинцев проживающих в областях РФ, граничащих с Украиной. Следует напомнить, что Белгородская область – это исторические украинские территории, которые до 1918 года входили в состав УНР, - отметил военный эксперт Дмитрий Снегирев.

Также рейды повстанцев и активность вооруженного подполья внутри РФ играет на руку ВСУ в той части, что российские военные силовики будут вынуждены постоянно отвлекаться на несколько «фронтов», как на линии соприкосновения с ВСУ, так и на российской территории.

- Российское командование сейчас напоминает медведя, которого загнали в крайне узкий коридор. Его со всех сторон колют, бьют, пинают. Он шарахается из стороны в сторону, бежит по уже офлажкованой территории. В таком состоянии «медведь» может пропустить очередной жесткий удар в виде начала наступательных операцией ВСУ. В итоге обессиленный «медведь» вынужден будет показывать раз за разом очередные "жесты доброй воли, - резюмировал Иван Ступак.