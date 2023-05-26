Российские пропагандисты попали под обстрел HIMARS в прямом эфире

Российские пропагандисты попали под обстрел HIMARS в прямом эфире3
- 26.05.2023, 12:12
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Удар был нанесен по военной базе РФ в Донецке.
В оккупированном Донецке сегодня утром прогремела серия мощных взрывов.
«Глава» оккупационной администрации Донецка Алексей Кулемзин заявил, что из HIMARS было обстреляно здание НИИ ВЭ (Научно-исследовательского института взрывозащищенного и рудничного электрооборудования), который оккупанты превратили в базу для военных РФ.
Сразу после «прилета» на место приехали российские пропагандисты, чтобы снимать сюжеты об ударах ВСУ.
Но неожиданно для них обстрел HIMARS повторился.