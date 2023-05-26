В Сети высмеяли выражение лица Путина, осознавшего потерю Карабаха как зоны влияния РФ 4 26.05.2023, 15:08

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Видеофакт.

В четверг, 25 мая, Армения и Азербайджан договорились о признании территориальной целостности друг друга.

Соответствующие заявления были сделаны на заседании совета Евразийского экономического союза.

Таким образом Ереван и Баку решили окончательно урегулировать спор вокруг территориальной принадлежности Нагорного Карабаха, который после целого ряда горячих фаз многолетнего вооруженного конфликта наконец признан территорией Азербайджана, взявшего на себя обязательства касательно безопасности проживающего там армянского населения.

В то же время для Москвы такой поворот является еще одним геополитическим поражением, поскольку кремлевский режим все это время использовал противостояние двух стран для их ослабления и укрепления собственного влияния в регионе.

В частности, об отношении российского диктатора Владимира Путина к этим мирным договоренностям можно судить по его поведению и выражению лица во время выступлений премьер-министра Армении Николы Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева, на что сразу же обратили внимание пользователи соцсетей, пишет nv.ua.

Good news from the Caucasus.



Armenia and Azerbaijan have recognized each others borders. Peace is close.



This tragedy between those two nations was only in one’s interest and that was the Kremlin. Putin’s face speaks volumes.#Armenia #Azerbaijan pic.twitter.com/h8uHcmlPEz — (((Tendar))) (@Tendar) May 25, 2023 🤣🤣🤣🤣🤣 pic.twitter.com/xwbC9P8gZO — MAKS 23 👀🇺🇦 (@Maks_NAFO_FELLA) May 25, 2023

И хотя Москва вряд ли смирится со своим фиаско и, скорее всего, будет и дальше пытаться спровоцировать очередную эскалацию между Баку и Ереваном, ее репутация уже безнадежно испорчена и вряд ли кто-то из сторон будет в дальнейшем учитывать мнение россиян по этому вопросу.

Что же касается так называемых российских «миротворцев», которые превратились в настощее посмешище, то им, вероятно, придется в итоге покинуть вернувшийся под полный контроль Азербайджана Карабах.

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