В КГБ сообщили о новом уголовном деле из-за огурцов и помидоров 4 26.05.2023, 16:46

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По нему проходит 15 человек.

У силовиков возникли вопросы к владельцу компании «МинералАгроСоюз», которая поставляет в том числе семена, минералы и удобрения. Об этом представитель КГБ сообщил телеканалу «Беларусь-1». Собственника и некоторых работников частной фирмы обвиняют в даче взяток при поставке товаров в агрокомбинат «Ждановичи». Такие «подарки» привели к тому, что в стране существенно подорожали томаты и огурцы, заявляют на госТВ. Впрочем, телеканал нашел еще одного «виновника» в скачке цен и назвал «спасителя», который сдерживает инфляцию, пишет «Зеркало».

Представитель КГБ Константин Бычек заявил, что гражданин России Андрей Искандеров, который создал в Беларуси частную фирму «МинералАгроСоюз», «передал руководителям белорусских производителей сельскохозяйственной продукции денежные средства в качестве взяток на общую сумму, эквивалентную 450 тысячам белорусских рублей».

В сюжете госТВ рассказали о том, что сотрудники «МинералАгроСоюз» давали взятки одному из работников агрокомбината «Ждановичи», который попал в оперативную разработку КГБ, за ним следили в том числе с помощью дрона. Как утверждается, взятки вручали за то, чтоб товары закупали именно у «МинералАгроСоюз».

— Мужчина (Андрей Искандеров. — Прим. ред.) создал в Беларуси крупную компанию по поставкам семян, удобрений и минералов на госпредприятия. Со временем компания выросла и стала диктовать рынку свои, не всегда справедливые условия. Сегодня «МинералАгроСоюз» является эксклюзивным дистрибьютором 12-ти компаний, производящих семена овощных и плодоовощных культур открытого и закрытого грунта. А еще — это одна из крупнейших компаний по поставке средств по защите растений и минеральной ваты.

Как утверждают в КГБ, взятки сотрудники «МинералАгроСоюз» также давали сотрудники «Жданович» за то, чтобы те оперативнее рассчитывались за поставленные товары — семена, минералы и удобрения. Взятки, как утверждают на госТВ, закладывалось в стоимость томатов и огурцов.

Также «МинералАгроСоюз» обвиняют в недоплате налогов, в том числе через перевод сотрудников компании в индивидуальные предприниматели.

Гостелеканал сообщил, что ущерб погашен в кратном размере. В КГБ уточнили, что расследуют уголовное дело по даче и получении взяток, уклонении налогов, по нему проходит 15 человек.

Кто еще «виноват» в росте цен на овощи и кто «спасает» белорусов от инфляции

В сюжете на госТВ увязали это уголовное дело с тем, что в Беларуси существенно подорожали овощи, мол, сюжет о тех, кто накручивает цены на них. При этом сотрудники телеканала нашли еще одного «виновника» в росте цен в Беларуси и «спасителя», благодаря которому удается удержать инфляцию.

Так, на гостелеканале пытаются провести взаимосвязь между тем, что в США включают печатный долларовый станок, что влияет на стоимость белорусских томатов и огурцов.

— Как можно не удивиться тому, что белорусские помидоры стоят как азербайджанские, а египетская картошка даже дешевле нашей? — задаются вопросом на госТВ, где этому нашли «логическое и не всегда справедливое пояснение». — Дело в том, что рост цен на продовольствие зависит как от внешних, так и от внутренних факторов. Пока белорусские аграрии заботливо выращивают фрукты и овощи, а управленцы госпредприятий пытаются соблюдать баланс между ценой и качества, за океаном делают проще: как только в США появляется дефицит оборотных средств, они в очередной раз запускают свой печатный станок и бесконтрольно печатают доллары. А поскольку мировая экономика тесно связана с американской валютой, это приводит к обесцениваю всех денег на земле и росту цен. Казалось бы, причем тут цены на помидоры и огурцы. Но Беларусь встроена в мировую экономику и в международную финансовую систему, поэтому это тоже нас касается и затрагивает».

На госТВ добавили, что однако благодаря политике государства и лично Лукашенко рост цен удается сдерживать. Здесь сотрудники телеканала вспомнили о директиве № 10, которой Александр Лукашенко запрещал повышение цен, а также о нашумевшем постановлении правительства № 713 о госрегулировании стоимости. О рисках, которыми грозит это госрегулирование (в том числе отложенным скачком цен), гостелеканал не рассказывает.

— Но порой находятся и те, кому такая ценовая политика государства может быть невыгодна. Есть коммерсанты, которые ведут бизнес по установленным государством правилам, а есть и жулики, которые хотят лишь нажиться, — отмечают на госТВ. — Порой находятся те, кто хочется заработать на этот прибыльном бизнесе нелегальным образом, «и отсюда вытекают внутренние факторы — рост цен на овощи, дефицит оборотных средств и коррупция.

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