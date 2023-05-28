К жителю Борисова пришли по доносу, а судили за то, что «медленно открывал дверь милиции» 13 28.05.2023, 13:02

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Донос написал знакомый.

Правозащитникам стало известно о задержании в Борисове Александра Ярмоленко. Ночь с 25 на 26 мая он провел в СИЗО, сообщает ex-press.live.

Сегодня мужчину судили за административное правонарушение по ст. 24.3 КоАП (неповиновение сотрудникам милиции). Согласно протоколу, обвиняемый медленно открывал дверь, когда милиционеры требовали ее открыть.

Причиной вторжения сотрудников милиции был якобы донос знакомого по поводу участия Ярмоленко в экстремистских телеграм-каналах.

Суд назначил Александру Ярмоленко штраф (сумма неизвестна).

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