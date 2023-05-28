«Мошенники взломали мамин телеграм, она перевела им $1300 как будто для меня» 15 28.05.2023, 14:36

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Аферисты начали использовать в Беларуси новую схему.

Недавно в Минске появился новый вид мошенничества – неизвестные взламывают личные аккаунты в Telegram и от имени близких людей пострадавших вымогают деньги. Подобная история произошла с минчанкой Валерией.

Сайт citydog.io рассказал, как это случилось и как уберечь родственников от подобных разводов.

Что случилось: взломали аккаунт, от имени дочери стали просить сначала 1300 долларов, а потом еще 1800

По словам Валерии, ситуация произошла примерно неделю назад. Неизвестные начали вымогать от ее имени деньги у ее матери в Telegram.

Как считает девушка, взломали не ее, а мамин аккаунт. Девушка в момент мошенничества находилась в Куала-Лумпуре и гуляла по городу. В это время матери начали приходить сообщения якобы от Валерии, в которых она просила о переводе крупной суммы денег. Дозвониться до дочери и проверить, все ли в порядке, было невозможно, потому что телефон девушки даже не был подключен к интернету.

Опомнилась мама только тогда, когда перевела на счет мошенников 1300 долларов.

– Мама была уверена, что переписывается со мной, ведь сообщения приходили ей именно от моего лица, – рассказала Валерия. – У нее было ощущение, что что-то нечисто, но так устроен наш мозг, что рисует самое плохое в воображении: меня держат в заложниках и диктуют, что писать.

Речевые стратегии в диалоге выстроены так, что не оставляют шанса на раздумья, человека программируют на действия. И единственная возможность подумать – отвлечься от диалога и выйти из этого потока информации. Так и получилось.

После перевода 1300 долларов мошенники начали просить скинуть еще 1800 долларов, а также настоятельно просили прислать логин и пароль от личного кабинета в банковском аккаунте, чтобы самостоятельно все перевести.

Через минут десять после денежного перевода мама опомнилась и позвонила моей подруге, чей контакт я оставляла для связи этим утром. Она дрожащим голосом начала спрашивать, что со мной, где я нахожусь, просила рассказать всю правду. Только тогда мама осознала, что со мной все в порядке, то поняла, ее развели на деньги.

Какие уловки использовали мошенники?

Как отмечает Валерия, в переписке мошенники использовали особые речевые стратегии:

• давали четкие указания, что делать;

• писали быстро, отрывистыми сообщениями – так, чтобы у жертвы не было времени одуматься;

• использовали повелительный тон;

• создавали общий текстовый шум, чтобы рассеять внимание человека.

– Мошенники использовали нетипичный для меня тон разговора. Если глянуть в переписку, то станет понятно, что с мамой я никогда так не общаюсь и ничего у нее не требую. Я работаю с 15 лет и с тех пор никогда не прошу денег у родителей. А тут из-за таких обрывистых и коротких сообщений создался эффект, когда мама не задумываясь начала выполнять все указания.

Валерия подчеркнула, что поведение ее матери можно было сравнить с гипнозом: «Мама переживала, что меня держат в заложниках. Ей казалось, что надо мной стоят и указывают, что именно писать. Единственное, о чем она в тот момент думала, – о том, как спасти ребенка. Как будто материнский инстинкт все закрыл и перебил вообще».

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Вот как психолог объясняет такую схему работы мошенников

– Мошенники пользуются приемами социальной инженерии – это способ воздействовать на человека при помощи психологических приемов с целью получения выгоды, – рассказывает психолог Илона Щербакова. – Главное здесь – вывести человека на эмоции. А самая эффективная эмоция для манипуляций – страх. Запуганный человек теряет способность мыслить адекватно.

Мошенники играют на страхе, потому что он заставляет жертву совершать необдуманные поступки, они действуют так, чтобы застать человека врасплох, когда решение нужно принимать мгновенно.

Второй главный компонент – спешка. Спешка не способствует объективности и не дает прислушаться к собственным эмоциям. В данном случае мошенник, взломав аккаунт, имитировал стиль обращения, писал короткими фразами с опечатками, указывая на спешку и занятость. Он употреблял частые сообщения, чтобы показать срочность просьбы. Кроме того, он использовал манипуляцию на чувстве вины.

Как защититься от психологических уловок мошенников?

Илона Щербакова в первую очередь советует обратить внимание на свое самочувствие. Некоторые признаки общения с мошенником – у вас появился страх, растерянность, вы ощущаете давление, что от ваших действий сейчас будет зависеть судьба человека или денежных средств, или вам нужно срочно исправить проблему, которая приведет к непоправимой потере.

– Как только вы начинаете сомневаться в чем-либо, незамедлительно прекратите общение, чтобы не навредить себе и своим финансам. Возьмите время, чтобы прийти в спокойное состояние и проверить информацию.

Чтобы после эмоции страха запустить логический процесс, можно проговорить ситуацию с кем-то из близких, написать ее на листе бумаги. Еще один действенный способ – пройтись и подышать. Можно выпить что-то теплое, что-то пожевать – это даст сигнал мозгу о том, что вы в безопасности.

Если приходит необычное или страшное сообщение «от дочери», то имеет смысл проверить, дочь ли это. Например, задать вопрос, ответ на который не может знать посторонний человек.

Говорите с близкими о том, что взлом личных аккаунтов набирает обороты, не поленитесь написать, позвонить и предупредить родных, особенно старшего возраста. Чтобы помочь пожилым близким, вы можете рассказать им о видах мошенничества и дать понять, что в подозрительных ситуациях они могут обратиться к вам.

Можно ли вернуть деньги? Спойлер: увы!..

Вернуть отправленную сумму невозможно: банк не несет ответственности за переводы, которые вы делаете самостоятельно. Единственное, что могут сделать работники банка, – при обращении клиента в банк и сообщении о мошенничестве заблокировать карты и личный кабинет. После этого они составляют заявление о факте мошеннических действий и отправляют в отдел безопасности.

При этом отменить уже совершенную операцию по номеру карты нет возможности: перевод направляется мгновенно, к тому же в данной ситуации это было не подозрительное списание с карты, а перевод, который сделали вручную по номеру карты.

– Третье лицо, получившее перевод, уже могло воспользоваться денежными средствами. При этом предоставить информацию о наличии конкретной суммы на счете третьего лица нет возможности, так как это персональная информация. Предоставить ее банк имеет право только по запросу отдела принудительного исполнения, – рассказывают сотрудники «Приорбанка».

Чтобы обезопасить себя, операторы сразу советуют обращаться в отделение милиции, где, возможно, смогут отследить владельца карты, на которую был совершен перевод.

– У меня все еще остались вопросы к «Приорбанку». Например, почему они сразу не отменили транзакцию и не отследили ее. Знаю, что в «Сбербанке» есть функция отмены перевода, а здесь почему-то нет, – замечает Валерия.

Утром того же дня мошенники взломали и телеграм маминой знакомой

Как говорит Валерия, на нем стоял облачный пароль. Взломали так, что она не могла даже войти в свой, потому что все пароли поменяли.

От ее имени создали группу на 300 человек и опубликовали просьбу проголосовать в конкурсе за ее сына, куда нужно было перейти по ссылке. Таким образом у мошенников оказались данные всех, кто пытался оставить свой голос.

– Это такая огромная паутина, где по цепочке взламывают контакты, которые находятся в телефоне. Уже после осуществляется коммуникация разными способами. И, получается, тут не спас даже облачный пароль. Собственно, так через голосование они и получили доступ к маминому аккаунту, – объяснила Валерия.

По словам девушки, милиция возбудила дело, но никаких денег вернуть не удалось. Работники органов сразу сказали, что вероятность того, что удастся получить сумму обратно, равна 1% из 100%.

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