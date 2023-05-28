Эрдоган раздавал деньги на избирательном участке, где он голосовал 1 28.05.2023, 16:38

1,032

В Турции проходит второй тур президентских выборов.

Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган раздавал деньги на избирательном участке, где он голосовал во втором туре президентских выборов в воскресенье.

Об этом сообщает «Европейская правда».

На видео, распространяемом в сети, видно, как Эрдоган раздавал банкноты стоимостью 200 лир (почти $10), пожимая руки своим сторонникам.

Этот шаг является традиционным для Эрдогана, который обычно раздает детям игрушки в дополнение к деньгам в особых случаях, таких как мусульманские праздники Рамазан-байрам и Курбан-байрам.

Президентские выборы в Турции, которые проходят в воскресенье, являются одними из самых ответственных в новейшей истории страны и должны определить не только то, кто будет руководить страной, но и то, как ею будут управлять.

Опрос, проведенный социологической компанией Konda 20-21 мая, показал поддержку Эрдогана на уровне 52,7%, а его сопернику Кемалю Кылычдароглу – 47,3%.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».