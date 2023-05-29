«Как будто меня сама земля звала назад» 2 29.05.2023, 12:06

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Как белоруску уволили за год до пенсии и она уехала жить на море.

Уже практически полтора года Людмила живет в Польше у своего сына. В конце 2021-го женщина, отработавшая более 30 лет на государственном предприятии, попала под сокращение из-за участия в акциях протеста 2020 года. О своем вынужденном отъезде в 56 лет белоруска рассказала ex-press.live.

Увольняли и молодых, и старожилов

Впервые на акции протеста женщина побывала в июне 2020 года, когда по всей стране выстраивались цепи солидарности в связи с задержанием Виктора Бабарико. А позже, по ее словам, начиная с августа, она не пропустила ни одной акции в своем городе по воскресеньям.

— Конечно, я не могла оставаться дома и просто так мириться с происходящим в нашей стране. Поэтому да, регулярно посещала акции. Я считаю, что закон я не нарушала, никого не избивала и в целом, ни к кому не применяла никаких видов насилия. Я выходила, чтобы выразить свою гражданскую позицию, чтобы меня уважало мое же государство, — говорит Людмила.

Людмилу не задерживали, протоколов на нее составлено не было. Однако это не помешало руководству предприятия через год не продлить с женщиной контракт.

— В 2021 году ходило много слухов о том, что по стране происходят чистки «неблагонадежных» сотрудников на предприятиях, но мне почему-то не верилось, что это все дойдет до нашего маленького городка и моей организации, — говорит женщина.

Однако, судя по всеми, некие «списки» были откуда-то «спущены», и женщину уволили.

— Конечно, было обидно, уходить за год до пенсии никому особо не хотелось бы. Увольняли у нас и молодых сотрудников, и таких же «старожилов», как я. Я расстроилась, но в целом план действий у меня в голове был, — говорит женщина.

Первые месяцы восторга

Уже около 15 лет в польском городе Гдыня живет сын женщины. Сначала он уехал учиться в университет, а дальше так и остался там жить, иногда навещал Людмилу в Беларуси. По ее словам, в Беларуси ее держала только работа, в любом случае, она бы уехала в Польшу, просто сделала это немного раньше, чем задумывалось.

— В Беларуси у меня не осталось практически ничего, только квартира. Пока я еще не решила, стоит ли ее продавать или нет. Все-таки вдруг я решу вернуться, поэтому перед отъездом я решила ее сдать. В моем городе сдавать квартиру в аренду — это просто смешные деньги, но зато она не будет пустовать и будет под присмотром, — рассказывает женщина.

В Польше женщина и раньше бывала много раз, но сейчас ей предстояло тут основательно обжиться.

— Сын сразу сказал, чтобы я не переживала насчет жилплощади и смело приезжала к нему. В Гдыне он живет с женой и ребенком. Ужились мы очень хорошо, квартира у него большая, поэтому места хватает всем, — говорит женщина.

По словам Людмилы, первые месяцы она находилась в восторге, оттого, что ей, наконец, удалось воссоединиться с сыном и внуком. Кроме этого, ей очень нравится общаться с поляками и изучать польский язык.

— Я как будто бы оказалась в продолжительной экскурсии, где все очень интересно и хочется все знать, чтобы побыстрее адаптироваться и прижиться. Не скрою, что поляки очень любезные и милые люди, по крайне мере из тех, с кем общалась я. Я очень люблю у них спрашивать, что они вообще знают о Беларуси и белoрусах, какие у них мысли относительно наших людей и прочее. И у большинства из них абсолютно положительное мнение, но при этом они нам очень сочувствуют, говорят мол «не повезло вам с властью и президентом», — говорит Людмила.

Что-то неосязаемое меня звало

Однако, по словам женщины, примерно через 2 месяца она начала испытывать чувство тоски.

— Я не знаю, было такое чувство, как будто меня и правда сама земля звала назад. Ничего и никого важного в Беларуси у меня не осталось, разве что несколько подруг, но что-то неосязаемое меня туда звало. Это удивительно непередаваемое чувство. Наверное, это и есть любовь к родине, — признается женщина.

По ее словам, она отвлекалась, проводя время с внуком и просто гуляя по улице.

— Да, я себя занимала, как могла, но грусть все равно оставалась. Через полгода я приехала на недельку в Беларусь, проведать подруг и просто насладиться пребыванием в своей стране. И, может быть, я себе это придумала или это просто мозг себе что-то накрутил, но, когда я пересекла польско-белорусскую границу и оказалась на территории Беларуси, мне как будто стало легче дышать, как будто воздух у нас приятнее, — вспоминает женщина.

Все же спустя столько времени Людмила, конечно же, адаптировалась в Гдыне.

— Сейчас уже для меня нет особой разницы, где жить. И тут, и там для меня одинаково хорошо. В Польше, конечно, бросается в глаза разнообразие выбора в магазинах, само количество магазинов. Чувствуется, что банальная покупательская способность населения здесь намного выше. Часто обращала внимания на бабушек в польских магазинах, которые «затаривают» себе целую корзину продуктов. В Беларуси же такая картина, скорее, редкость, — признается Людмила.

В остальном, по словам женщины, все очень похоже, только лишь язык другой.

— Польский язык действительно сложный, особенно, когда они бегло разговаривают, но в целом нужно просто уметь слушать, и в какой-то момент до тебя «дойдет». Я немного учила польский, еще будучи в Беларуси, поэтому мне немного проще, чем человеку, который впервые слышит этот язык. Сейчас могу нормально поддержать диалог, не идеально, но могу, — рассказывает женщина.

Пока что Людмила не знает, вернется она домой или нет.

— Я не знаю, вернусь или нет. В Польше у меня сын и внук, а в Беларусь меня просто очень сильно тянет, плюс там у меня осталась квартира. Честно, боюсь пока что об этом думать. Поживем — увидим, — закончила Людмила.

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