РФ нанесла авиаудар по жилым домам поселка в Харьковской области 29.05.2023, 15:57

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Среди семерых пострадавших беременная и двое детей.

Российские оккупанты нанесли удар по поселку Ковшаровка Купянского района в Харьковской области Украины в понедельник, 29 мая. Пострадали семь человек, среди которых беременная и двое детей, пишет New Voice.

Глава ОВА Олег Синегубов сообщил, что, предварительно, россияне атаковали населенный пункт ракетой Искандер. Позже в ГСЧС заявили, что это был авиаудар по жилым домам.

Повреждены три девятиэтажки, где находились люди. В двух квартирах начались пожары, которые уже погасили спасатели. Ранее Синегубов говорил о повреждении здания общежития, двух частных домов и газопровода.

По словам главы ОГА, было шесть пострадавших: три пожилые женщины — 73-х, 85-ти и 90 лет — а также беременная и дети 14 и 10 лет. В ГСЧС уточнили, что пострадали семь человек.

«Все пострадавшие госпитализированы, сейчас медики оказывают им помощь. На месте работают экстренные службы. Информация уточняется», — писал Синегубов.

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