Ученые открыли подводный вулкан внутри другого кратера 29.05.2023, 19:08

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Ему 18 000 лет.

Исследователи океана в Арктике обнаружили подводный вулкан, извергающий грязь и метан из другого, более крупного кратера, образовавшегося после извержения в конце последнего ледникового периода. Об этом сообщает UiT.

Исследователи заметили необычный объект на Земле примерно в 130 километрах к югу от норвежского Медвежьего острова, или Берноя, в Баренцевом море. Вулкан, который команда назвала грязевым вулканом Бореалис, является вторым в своем роде, обнаруженным в норвежских водах.

Подводный грязевой вулкан – это геологическая структура, образованная извержением мутной жидкости и газа, преимущественно метана. Грязевой вулкан Бореалис имеет около 7 метров в диаметре и около 2,5 м высотой. 7 мая ученые использовали дистанционно управляемый аппарат, чтобы снять кадры, на которых видно, как небольшая гора непрерывно выбрасывает мутную жидкость, которая, по мнению исследователей, богата метаном.

Вулкан расположен посреди другого, гораздо более крупного кратера, который имеет 300 м в ширину и 25 м в глубину. Исключительное образование находится на глубине 400 м под поверхностью моря и, вероятно, результат внезапного и массивного извержения метана после последнего ледникового периода, 18 000 лет назад.

Эти вулканы открывают редкое окно в геологические процессы, происходящие глубоко под земной корой, поскольку они извергают из этих глубин преимущественно воду, минералы и мелкие осадочные породы. По словам ученых, они также дают подсказки о предыдущих средах и условиях на Земле и могут дать представление о системах на других планетах.

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