Игорь Сечин может приобрести белорусский «Приорбанк» 3.05.2023, 23:56

Игорь Сечин

Последний крупный белорусский банк с западным капиталом может попасть в руки «Роснефти».

Как стало известно «Нашай Ніве», последний крупный белорусский банк с западным капиталом может попасть в руки «Роснефти».

Месяц назад в западной прессе сообщалось о возможности обмена австрийских активов российского Сбербанка в Европе на активы банковской группы Raiffeisen в России. У обеих организаций «подвисли» активы во враждебных юрисдикциях.

Австрийское издание Der Standard высказывало предположение, что под обмен может попасть и белорусская дочка «Райффайзена» — Приорбанк. Это, однако, была гипотетическая информация. Как рассказали «Нашай Ніве» люди из банковского сектора, сделка по описанной схеме вряд ли состоится: такая операция слишком сложна для осуществления.

Вместо этого Raiffeisen Bank International пытается просто продать свои активы в России, а вместе с этим, по нашей информации, — и в Беларуси.

Российские активы группы Raiffeisen Bank International включены в соответствующий список и не могут быть проданы без согласия Владимира Путина, а конъюнктура требует большой скидки, что влияет на личности интересантов.

«Самый вероятный кандидат на покупку — структуры Игоря Сечина (главы «Роснефти»). У «Роснефти» есть свой банк «ВБРР». Укрупниться за счет «Райффайзена», еще и с большим дисконтом, — привлекательный вариант для «Роснефти».

Белорусский Приорбанк идет прицепом к российской дочке австрийской группы и будет продан той же компании, которая купит российский актив, по отдельности они не рассматриваются», — сообщили «Нашай Ніве» собеседники в банковских кругах.

Сроки и условия сделки пока не сообщаются.

При этом белорусский Приорбанк с 15 мая прекращает долларовые операции по своему корреспондентскому счету в американском Ситибанке.

Перевести доллары теперь можно только через армянский, азербайджанский, казахстанский и китайский банки, принимающие платежи только в сторону резидентов своих стран.

Кроме того, с 1 июня Приорбанк вводит космическую месячную комиссию в 750 рублей за обслуживание тех счетов, на которых на конец месяца находится более 50 тысяч долларов или евро.

Приорбанк — третий по размеру банк Беларуси. 87,74% его акций принадлежит австрийской Raiffeisen Group.

Сам банк к успеху привел его основатель и многолетний руководитель Сергей Костюченко. В июле 2022 года лукашенковцы приговорили его к 3 годам лишения свободы. За выход на свободу он был вынужден выплатить более 10 миллионов долларов. После освобождения он покинул страну.

Игорь Сечин — личный друг Владимира Путина, в прошлом его коллега по КГБ, а во время его президентства — многолетний глава российской корпорации «Роснефть», один из самых богатых и влиятельных людей России.

«Роснефти» в России принадлежит банк «ВБРР», что расшифровывается как «Всероссийский банк развития регионов», обслуживающий дела компании.

Оценить нынешнюю объективную стоимость белорусского Приорбанка проблематично в турбулентных условиях войны, санкций и лукашенковских репрессий. Обычно банки в Беларуси и мире продаются по цене близкой или меньшей, чем стоимость собственного капитала.

Паритетбанк был продан за 50 миллионов при собственном капитале 46 миллионов долларов, но это исключение из правил — за банк редко дают больше, чем составляет его собственный капитал.

Франсабанк в 2021-м выкупили за 27 миллионов рублей, Идеябанк — за 50 миллионов.

Собственный капитал Приорбанка колеблется между 400 и 450 миллионами долларов. Однако в сегодняшних условиях дисконт может составить до 80%, сказали «Нашай Ніве» люди из банковского сектора.

Приорбанк — последний крупный банк с западным капиталом в Беларуси. Есть еще БСБ-Банк и Цептербанк, которые имеют бенефициаров в Швейцарии, но по факту управляются белорусами через свои юридические лица в альпийской конфедерации.

Александр Лукашенко даже в период так называемого балансирования между Россией и Западом блокировал попытки других западных банков прийти в Беларусь. В случае продажи «Приорбанка» в стране останутся крупные банки только либо государственные, либо с российским капиталом. Среди последних — Сбер Банк, БелВЭБ, Белгазпромбанк и Альфа-банк.

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