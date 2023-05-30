«Кадыровцы» серьезно покалечили военного из Минобороны РФ 30.05.2023, 8:04

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Российская прокуратура пытается «замять» дело.

«Кадыровцы» серьезно покалечили военного из Минобороны РФ. Несмотря на большое количество свидетелей нападения на военнослужащего Минобороны РФ, военная прокуратура пытается «замять» дело. Сослуживцы Степана Аносова из подразделения «Шторм», который занимался тыловым обеспечением, обращаются во все Z-паблики с требованием придать огласке нападение на оккупанта, передает dialog.ua.

По версии захватчиков, двое военнослужащих МО из Чечни ворвались в кабинет к Аносову и из-за «претензий» к тыловой службе открыли огонь из автоматов. В кабинете пострадавшего они выпустили в пол два магазина патронов.

«В результате прострелили Степану левую ногу, а когда тот упал на пол, принялись бить его ногами, сломав вторую ногу, и нанесли многочисленные ушибы», - жалуются оккупанты.

В итоге Аносов получил сквозное ранение левой ноги, перелом плюсневой кости на большом пальце и перелом со смещением правой ноги. В госпитале раненому просто забинтовали рану, заявив, что гипс наложат в другом месте. Однако пока оккупант добрался на лечение в Подольск, прошло восемь дней.

«Нападавшие задержаны, преступление задокументировано СК РФ. Несмотря на большое количество свидетелей, военная прокуратура хочет «замять» дело. Хотят квалифицировать как неосторожное обращение с оружием, нанесение легких телесных повреждений (до 3 лет лишения свободы)», - возмущены оккупанты.

Друзья пострадавшего не верят, что нападавших привлекут к ответственности. Z-паблик «Бэтмен «ДНР» пишет, что «кадыровцы» сами сидят в тылу и уже наносят армии РФ ущерб, сопоставимый с фронтом.

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