Украина денонсировала соглашение с Беларусью по пенсиям 4 30.05.2023, 11:34

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Инициатором данного решения был украинский Кабинет министров.

Украина денонсирует соглашение с Беларусью о гарантиях в области пенсионного обеспечения.

Верховная Рада Украины 29 мая приняла закон о денонсации межправительственного соглашения с Беларусью «о гарантиях прав граждан в области пенсионного обеспечения». Инициатором данного решения был Кабинет министров Украины.

С принятием закона договорно-правовая база в сфере социального обеспечения будет приведена в соответствие с ее «национальными интересами и современных реалий внешней политики».

По сообщению пресс-службы парламента страны, документ принимался исходя из поддержки Беларусью вооруженной агрессии России против Украины, что «является нарушением принципов и норм международного права, целей и принципов, которыми руководствовалась Украина, заключая указанный международный договор».

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