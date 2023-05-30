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Первый производитель чипов достиг капитализации в $1 триллион

  • 30.05.2023, 18:43
Первый производитель чипов достиг капитализации в $1 триллион

Рост произошел на фоне ажиотажа вокруг искусственного интеллекта.

Nvidia первой среди производителей чипов достигла капитализации в $1 трлн на фоне ажиотажа вокруг искусственного интеллекта.

Компания Nvidia первой среди производителей чипов достигла капитализации в $1 триллион. Об этом пишет Reuters.

Акции компании выросли на 4,2%. Рост произошел, поскольку компания делает ставку на всплеск спроса на свои чипы искусственного интеллекта, которые обеспечивают работу сенсационных чат-ботов ChatGPT и многих других приложений.

TSMC является вторым по величине производителем микросхем, его капитализация оценивается примерно в $535 млрд.

Аналитики с Уолл-Стрит назвали прогноз Nvidia «непостижимым» и «космологическим», в массовом порядке повышая свои ценовые ориентиры. Самая высокая целевая цена оценивала компанию примерно в $1,6 трлн.

На прошлой неделе Nvidia ошеломила инвесторов прогнозом доходов, который превзошел ожидания аналитиков более чем на 50%.

«На данный момент Nvidia — детище искусственного интеллекта», — отметил глава Great Hill Capital Томас Хейс.

Акции Nvidia выросли примерно на 25% на прошлой неделе, спровоцировав ралли акций, связанных с искусственным интеллектом.

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