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Машина-мечта: белорус потратил на запчасти $500 за 15 лет

  • 31.05.2023, 12:59
Машина-мечта: белорус потратил на запчасти $500 за 15 лет

Пенсионер рассказал историю покупки, обслуживания и привел советы по обработке кузова.

Каких только услуг нынче нет для желающего купить автомобиль с пробегом. Чуть ли не на каждой СТО есть специальная программа по оценке предпродажного состояния машины, комиссионные магазины предлагают покупку в кредит, лизинг, обмен и даже выкуп. Отдельной конкурирующей кастой идут автоподборщики, обещающие за пару сотен долларов найти действительно хороший вариант. Что у них общего? Естественно, желание заработать (как бы банально это не звучало). И тут нет ничего плохого. Однако есть и другое: все эти люди понимают, что найти действительно хороший автомобиль с небольшим пробегом крайне сложно! Но можно...

Как раз такой вариант мы повстречали в Минске у пенсионера Бориса Анатольевича, владельца Renault Scenic. Все как в той легенде: дизель, не бит, не крашен, маленький пробег. Этому «Сценику» уже больше двух десятков лет, и 15 последних он в одних руках. Onliner рассказал историю покупки, обслуживания и привел советы по обработке кузова.

— Почему именно Renault Scenic? При покупке искали именно «француза»?

— До этого я почти 15 лет проездил на Volkswagen Transporter T3. Исколесил на нем много различных мест вместе с семьей. Куда мы только на нем не ездили... Отличная машина, но к тому времени она уже морально и технически устарела. Да и дети выросли, дачу достроил — отпала необходимость иметь микроавтобус. Хотелось уже чего-то поменьше, покомфортнее, с современным набором функций. В 2008 году Scenic был достаточно популярной моделью на вторичном рынке, да и подходил под мои запросы. Также рассматривал Peugeot 806 и Fiat Ulysse.

— Вы самостоятельно покупали и пригоняли эту машину из Литвы. Не страшно было наткнуться на скрытые «сюрпризы»? Мы же все знаем, что литовский автомобильный рынок славится своими «котами в мешке».

— Ехать в Литву я не боялся. Ведь за плечами большой опыт эксплуатации различной техники: до развала СССР сам занимался мотоциклетным спортом, потом годы в грузоперевозках. Так что с техникой я на «ты» и обмануть меня трудно. Плюс к этому в Литве живет мой спортивный друг Ромас Щуцкас, который и помогал искать машину. Ромас — автогонщик и тренер, известный моторист, которого знает вся Литва и особенно его родной город Таураге. Когда мы с ним ходили по комиссионкам, то нам просто не предлагали сомнительные варианты.

Этот Scenic нашли достаточно быстро. Но был нюанс — отсутствовал капот. Как оказалось, машину «прижали», и требовался частичный окрас — собственно, для этого его и сняли. В остальном все было идеально: автомобиль из Франции, родная краска, литые диски с новой резиной Micheline, полный электропакет, бортовой компьютер, климат-контроль. Ну и вишенкой на торте был оригинальный пробег в 119 000 км.

День я подождал, пока шла покраска и установка капота. В ответ на это хозяин сделал скидку в несколько сотен, и итоговая цена составила 4800 евро. Разве сейчас можно что-то купить за эти деньги, да еще в таком состоянии? Конечно нет! А таможня? Тогда, 15 лет назад, я заплатил всего 900 евро за шестилетнюю машину с объемом двигателя 1,9 литра.

— За 15 лет вы не проехали и 100 000 км. В чем причина? Или это действительно из серии «бабушка по выходным в церковь ездила»?

— Можно и так сказать, только не в церковь, а на дачу. Кроме этого Renault у меня был собственный рабочий грузовик, на котором я и передвигался ежедневно. Ну а Scenic использовал в свободное от работы время.

Восемь лет назад я получил серьезную травму обеих ног и в возрасте 58 лет вышел на пенсию по инвалидности. Вот и получилось, что ездить-то особо некуда. Но и не могу сказать, что машина простаивает — какие-то дела всегда находятся.

— Вы сами следите за машиной или доверяете СТО?

— Всю жизнь я ремонтирую свои машины только сам. Естественно, в гаражных условиях не сделаешь все полностью. Но что могу, то делаю своими руками. Обслуживаться на СТО никакой пенсии не хватит. Да и какие нынче мастера? Сейчас же не ремонт делают, а замену деталей. К примеру, в этом Renault есть клапан регулировки давления топливного насоса, и со временем он забивается мелкой грязью. Как следствие — начинают плавать холостые обороты двигателя. Понятно, что проще и быстрее снять этот клапан и поставить новый, но его цена сейчас около 250 рублей. Для меня это немалые деньги. А можно ручками разобрать и мелкую сеточку почистить.

— Но бывают же и обратные случаи, когда владельцы машин доставляют на сервис откровенные «трупы» и требуют оживить их за минимальные деньги. Естественно, это невозможно. И тут начинаются рассказы про криворуких слесарей и высокие цены.

— Полностью согласен. Я даже людям говорю, что при покупке автомобиля надо смотреть на хозяина, а только потом на машину. У нас же есть владельцы, которые крайне плохо относятся к своим транспортным средствам. Посмотрите, какие по городу «помойки» ездят! Не просто очаги коррозии на кузове, а сквозные дыры. Это насколько надо не заниматься автомобилем, чтоб довести до такого? А ведь, по сути, ничего сверхъестественного не требуется — просто вовремя проводи определенные процедуры, и машина будет в хорошем состоянии.

— Вашему Scenic пошел уже третий десяток, а на кузове нет даже малейшего намека на ржавчину.

— Ну во-первых, автомобиль в родной краске, а значит, сохранились все заводские этапы защиты от коррозии. Во-вторых, я никогда не оставляю машину грязной, особенно после зимней соли и дорожных реагентов. В-третьих, это гаражное хранение. Ну и главное, как я сам считаю, — два раза в год кузов обрабатывается полиролем с воском: перед зимой все хорошенько вымываю, далее высушиваю и начинаю обработку, а потом провожу такую же процедуру весной.

— Бытует мнение, что гараж вредит машине. Вы так не считаете?

— Если вы оставляете машину в гараже на полгода, то, естественно, она там «зачахнет». Даже зимой на ней надо выезжать.

— Renault Scenic в вашем кузове дорогой в обслуживании и ремонте автомобиль?

— Я бы не сказал. Опять же, если не доводить до критической точки, а все делать вовремя. Естественно, обязательные процедуры (замена масла в двигателе и КПП, замена ГРМ, ремни и колодки) выполняются строго в регламентированные сроки. Тут все прозрачно, и цены на детали известны. Если говорить именно о ремонтах, то за все это время на запчасти я потратил долларов 500 в эквиваленте: втулки стартера и шкив генератора, замена тормозных дисков, задних амортизаторов, двух шаровых опор... Ну и по мелочи: манжеты в суппортах, трос ручника, тормозная трубка, одна свеча накала. Пожалуй, и все за 15 лет.

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