Житель Минского района за два года «развел» 108 человек 1 31.05.2023, 19:37

1,216

На почти 200 тысяч рублей.

Прокуратура Брестской области направила в суд уголовное дело по обвинению 48-летнего мужчины в многоэпизодном мошенничестве, сообщили в пресс-службе ведомства.

Согласно материалам дела, обвиняемый на различных интернет-ресурсах размещал объявления об оказании услуг по приобретению запасных частей и автомобилей за пределами Республики Беларусь. С сентября 2019 года по ноябрь 2021 года он под названными предлогами завладел денежными средствами 108 граждан в сумме свыше 196 тыс. рублей.

Полученные деньги мужчина присваивал, тратил их на личные нужды, а также частично оплачивал предыдущие долги, чем создавал видимость исполнения своих обязательств. При этом делал это, когда потерпевшие сообщали о намерении обратиться в милицию.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч. 2 и ч. 4 ст. 209 УК Беларуси (Мошенничество, совершенное повторно, в особо крупном размере).

При направлении дела в суд прокурор оставил ранее избранную меру пресечения без изменения — заключение под стражу.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».