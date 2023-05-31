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Житель Минского района за два года «развел» 108 человек

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  • 31.05.2023, 19:37
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Житель Минского района за два года «развел» 108 человек

На почти 200 тысяч рублей.

Прокуратура Брестской области направила в суд уголовное дело по обвинению 48-летнего мужчины в многоэпизодном мошенничестве, сообщили в пресс-службе ведомства.

Согласно материалам дела, обвиняемый на различных интернет-ресурсах размещал объявления об оказании услуг по приобретению запасных частей и автомобилей за пределами Республики Беларусь. С сентября 2019 года по ноябрь 2021 года он под названными предлогами завладел денежными средствами 108 граждан в сумме свыше 196 тыс. рублей.

Полученные деньги мужчина присваивал, тратил их на личные нужды, а также частично оплачивал предыдущие долги, чем создавал видимость исполнения своих обязательств. При этом делал это, когда потерпевшие сообщали о намерении обратиться в милицию.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч. 2 и ч. 4 ст. 209 УК Беларуси (Мошенничество, совершенное повторно, в особо крупном размере).

При направлении дела в суд прокурор оставил ранее избранную меру пресечения без изменения — заключение под стражу.

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