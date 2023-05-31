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Берлин: Украина имеет право наносить удары по РФ

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  • 31.05.2023, 20:56
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Берлин: Украина имеет право наносить удары по РФ

Штеффен Хебештрайт озвучил мнение немецкого правительства.

Украина имеет право наносить удары по территории страны-агрессора с целью самообороны на фоне вторжения России на украинскую территорию. Об этом заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт в ответ на вопросы корреспондента DW в среду, 31 мая.

Немецкий чиновник отреагировал таким образом на состоявшуюся вчера массированную атаку дронов на Москву 30 мая.

Однако, по его словам, Берлин выступает против того, чтобы для таких ударов применялось именно немецкое оружие.

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