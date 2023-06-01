Премьер Британии: Законное место Украины -– в НАТО 1.06.2023, 23:47

Риши Сунак

Риши Сунак заявил, что Запад сделает все возможное, чтобы Украина была успешной.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак в пятницу подтвердил поддержку будущего членства Украины в Североатлантическом Альянсе.

Об этом сообщает PA Media.

Во время общения с журналистами на саммите Европейского политического сообщества в Молдове, Сунак не предоставил детальной информации о позиции Лондона относительно пути Украины к членству в Альянсе.

«Я согласен с генеральным секретарем НАТО, что законное место Украины – в НАТО, и то, о чем мы также говорим с Украиной сейчас, – это обеспечение того, что они имеют всю необходимую поддержку для успешного контрнаступления», – сказал он.

Он сказал, что «гордится» опытом Британии в поддержке Украины, добавив, что «хочет быть уверенным, что мы сделаем все возможное для того, чтобы Украина была успешной».

«Мы хотим быть уверенными, что мы создали механизмы безопасности для Украины на долгосрочную перспективу, поэтому мы посылаем очень сильный сигнал Владимиру Путину, что мы никуда не уходим, мы будем здесь и будем продолжать поддерживать Украину – не только сейчас, но и в последующие годы», – подчеркнул он.

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