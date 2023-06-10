Валерий Карбалевич: Разговор Путина с Лукашенко в Сочи показал состояние режима в Беларуси 10.06.2023, 13:56

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В заявлении главы РФ есть одна существенная деталь.

Очередное заявление Владимира Путина о планах размещения ядерного оружия в Беларуси – это политический жест, а не военно-стратегический. Кроме того, характер разговора ярко показывает состояние белорусского режима в вопросах «суверенитета». Об этом заявил политолог Валерий Карбалевич, комментируя «Белсату» сочинскую встречу президента России с Александром Лукашенко.

9 июня во время встречи в Сочи Владимир Путин назвал Александру Лукашенко сроки размещения российского тактического ядерного оружия на белорусской территории. По словам главы РФ, сейчас заканчивается подготовка необходимых сооружений, а после 7-8 июля начнется размещение непосредственно оружия. По мнению политолога Валерия Карбалевича, это самое важное из сделанных в Сочи заявлений. Остальное – СНГ, ЕАЭС, план взаимодействия Беларуси и России – это только фон.

Валерий Карбалевич обратил внимание на то, что именно от Москвы исходит вся инициатива по развитию этого проекта по размещению ядерного оружия в Беларуси.

«Сам Лукашенко говорит, что Путин ему сообщил еще 25 мая в Москве, что он принял решение. И сегодня именно Путин рассказывает, что он собирается делать на белорусской территории. А Лукашенко сидит и внимательно слушает, и от него узнает, что происходит на белорусской земле. Вот это важный фактор, на который я хотел бы обратить внимание, который очень сильно говорит о белорусском суверенитете», – подчеркнул эксперт.

Важно и то, как было сделано это заявление – на весь мир, что выглядит довольно странно для военных планов. Сейчас идет война, в которой участвует Россия и частично Беларусь. А во время войны военные планы и намерения обычно скрывают от противников, от врагов. Путин же демонстрирует их всему миру, рассказывая о сроке размещения ядерного оружия в Беларуси.

«Это скорее политический жест, чем военно-стратегический. Он именно должен напугать врагов, чтобы стали бояться, запаниковали, отступили и так далее. То есть это такая игра на повышение ставок», – констатирует политолог.

Что касается определенной активности, которая сейчас наблюдается на различных интеграционных площадках бывших постсоветских государств, то там, по словам Карбалевича, не происходит ничего необычного. Все эти структуры – СНГ, ЕАЭС, ОДКБ – существуют по своим планам и графикам, постоянно проводятся встречи на разных уровнях, обсуждаются какие-то политические и экономические вопросы. Единственное что Владимир Путин хотел бы, чтобы все выглядело так, будто нет никакой международной изоляции. Поэтому появляется на этих площадках, как было и в этот раз.

Что касается заявления Александра Лукашенко о необходимости разработки плана взаимодействия Беларуси и России, которое он сделал сначала 8 июня, встречаясь с секретарями советов безопасности стран СНГ, и повторил 9 июня на встрече с Путиным в Сочи, то оно также носит скорее ритуально-бюрократический характер.

«Тот план, та стратегия, которая существовала в ОДКБ, закончилась, нужно новая. Об этом Лукашенко и говорил секретарям совбезов и повторил в Сочи. Бюрократическая система такова, что нужны какие-то стратегии, какие-то планы, чтобы занять работой сотрудников секретариата организации. Вот он и сказал. Ничего большего здесь нет», – подытожил Карбалевич.

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